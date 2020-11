Por qué Joaquín Prat ha reaparecido en el plató de Ana Rosa dos días después de dar positivo

Este miércoles, la ausencia de Joaquín Pratcomo presentador en 'Cuatro al día' llamó la atención de los espectadores del espacio. Como suele ser habitual cuando el comunicador no puede acudir, Mónica Sanz relevó a Prat y se puso al frente del programa de Cuatro, sin dar ninguna explicación sobre dónde se encontraba el presentador.

Asimismo, Prat tampoco acudió a 'El Programa de Ana Rosa', formato al que suele asistir como colaborador para analizar las últimas novedades sobre el mundo del corazón y los realities. De la misma manera, Ana Rosa Quintanano explicó a que se debía la ausencia de su compañero.

Ante las dudas del público de la cadena, Mediaset utilizó su cuenta oficial de Twitter para comunicar a sus seguidores que Prat había dado positivo en la covid-19: "Joaquín Prat no presentó la edición de ayer de 'Cuatro al día' como medida de precaución ante un posible positivo de Covid-19. Seguimos los protocolos establecidos a la espera de conocer el resultado de la PCR".

Tras el revuelo causado, 25 minutos después de comunicar que el comunicador había dado positivo en un test rápido, el grupo de comunicación lanzó otro mensaje en el que confirmaba que Prat se encontraba bien y que se trataba de un falso positivo, por lo que volvería de inmediato a 'Cuatro al día' y 'El Programa de Ana Rosa': "¡Buenas noticias! El resultado ha sido negativo y esta tarde Joaquín estará presentando 'Cuatro al día".

Gracias a la rapidez de la PCR y a que es más fiable que el test rápido, el presentador no tendrá que confinarse y podrá reincorporarse en su puesto de trabajo. Por este motivo, esta mañana, se ha podido ver al periodista en el espacio de Telecinco analizando la actitud de Pantoja por no asistir al entierro del padre de Irene Rosales: "Vas al tanatorio, es lo que me han enseñado", decía el colaborador.

Emma García positivo en covid-19

No obstante, este no ha sido el único caso de coronavirus que ha alterado el contenido televisivo. Aunque Prat ha dado negativo en la segunda prueba, Emma García dio positivo la semana pasada y, por ello, ha tenido que confinarse y abandonar su puesto en 'Viva la vida', del que ocupa Sandra Barneda hasta que se recupere. La presentadora dio positivo en las dos pruebas que se llevan a cabo, siguiendo el protocolo de la cadena.