Pilar Rubio explica el peligroso experimento que estuvo a punto de matarla

Pilar Rubio ha explicado en 'El Hormiguero' su experimento más arriesgado, que según ha contado, a punto estuvo de costarle la vida. El experimento, según explicó la presentadora, se le ocurrió mientras estaba descansando en un hotel después de una larga mañana de trabajo.

"El caso es que estaba un día en una habitación de un hotel, de estos días que trabajas hasta las cinco y tienes toda la tarde en el hotel sin hacer nada. Tenía un mechero y camisetas", empezó su relato Pilar Rubio. "Y dije: ¿y si empiezo a quemar las camisetas para dar una especie de un rollo zombie que se lleva ahora o esos agujeros que las ves en las tiendas carísimas. Y dije, voy a probar con el mechero, a ver qué pasa?". Esta idea fue el inicio de una serie de catástrofes de las que luego se arrepentiría.

Como explicaba Rubio, el experimento no salió como esperaba: poco a poco, la habitación se fue llenando de humo: "Me puse a hacer esto y me empecé a sentir mal", relataba Pilar Rubio, "me había intoxicado, estaba toda la habitación llena de humo, así que tuve que ir al hospital y explicar lo que estaba haciendo". "Me miraron como una loca". Pero, por suerte, todo acabó saliendo bien y no hubo que lamentar daños mayores.

Así ha explicado Pilar Rubio en 'El Hormiguero' los peligros de jugar con fuego, especialmente en espacios cerrados o mal ventilados, donde una intoxicación puede producirse en muy poco tiempo y sin que aquel que la está sufriendo llegue ni siquiera a darse cuenta de lo que está pasando. Las intoxicaciones por inhalación de humo son la principal causa de muerte en incendios.