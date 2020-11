La perpleja reacción de Wyoming tras conocer la fortuna de Amancio Ortega: "Si España fuese una pizza..."

La revista Forbes ha actualizado esta semana la lista de los españoles más ricos. Una tabla que siempre genera mucho morbo por los nombres que incluye y también los ascensos y descensos que se producen. La crisis económica derivada de la covid-19 también ha afectado a las 100 mayores fortunas en España, que han reducido su patrimonio en total en un 12 % hasta los 130.500 millones de euros, según la revista.

Este año la clasificación la vuelve a encabezar Amancio Ortega, con una fortuna de 57.000 millones, 6.000 millones menos que en 2019, y cuyo patrimonio equivale al de los 45 ricos siguientes que le siguen en la clasificación. Sandra Ortega, hija del fundador de Inditex, vuelve a ocupar la segunda posición del ranking con una fortuna de 5.600 millones de euros, seguida de Juan Roig (Mercadona), con 4.100 millones, 1.400 millones más que en 2019, que adelanta posiciones y pasa del quinto al tercer puesto debido a los resultados de su compañía y a la gestión durante la pandemia. Completan los cinco primeros puestos Rafael del Pino (Ferrovial), con una fortuna de 3.200 millones y Juan Abelló (Torreal) con 2.700 millones, puesto que el año pasado ocupaba el presidente de Iberostar, Miguel Fluxá.

En concreto, las cinco primeras fortunas de la lista suman 72.600 millones y suponen el 55,6 % del total de la riqueza. Unos datos que han dejado perplejo al Gran Wyoming, que no ha dudado en su programa "El Intermedio" de LaSexta en hacer una valoración corta pero directa sobre el abultado patrimonio de Amancio Ortega y el resto del top4 de Forbes.

"Si España fuese una pizza estos se habrían comido la mitad, y nosotros seríamos el 'rider' que la lleva a casa", ha dicho El Gran Wyoming.

EL PATRIMONIO DE WYOMING

Wyoming, con más de treinta años en el panorama televisivo, es uno de los rostros más populares de nuestro país. Lleva desde 2006 al frente de "El Intermedio", donde diariamente analiza la actualidad desde un punto de vista mordaz y ácido. Su programa no ha estado tampoco exento de polémicas, como el gag de Dani Mateo en el que su compañero se sonaba lo nariz en la bandera española. Su dilatada y exitosa trayectoria ha hecho que Wyoming acumule un gran patrimonio.

Según publicaba a finales de año pasado el diario "El Mundo", Wyoming tiene 20 propiedades en Madrid y una parcela de 306 metros cuadrados en el área de Los Negrales en Alpedrete (Madrid). Además tiene otros dos pisos en régimen compartido junto a sus hermanos y su pareja. El diario de Unidad Editorial también señala que en el Registro de la Propiedad aparece en dos empresas: 18 Chulos Record SL, "que ingresó en el último ejercicio 270.000 euros", y Asuntos y cuestiones varias S.L., que según Jaleos del corazón por primera vez en su historia tiene una deuda que se eleva 18.000 euros. El diario "El Español" también publicó en 2018 la misma cuenta de posesiones. "Llevo 30 años trabajando en televisión y he ganado mucho dinero y lo invierto en lo que quiero", afirmó el humorista en una entrevista a Vanitatis.

Pese a su abultado patrimonio, la fama también le ha llevado a vivir momentos para él incómodos. Contó una de esas situaciones en el programa "Liarla Pardo" de LaSexta. "Yo he entrado en bares en los que me han puesto el himno nacional y me he marchado. Era para tocar los cojones con el himno y ellos saben por qué lo ponen, como diciendo que no soy bienvenido", comentó Wyoming. Pero no solo en bares. "Un día, un hombre desde un coche me gritó por la ventanilla '¡Viva España!'. Yo sé que no están dando un viva España, están diciéndime 'rojo', dijo.

