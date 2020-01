La periodista Almudena Ariza pierde la cartera y demuestra que siguen existiendo personas honestas en el mundo

Es una de las caras más reconocibles de los servicios informativos de RTVE. La periodista Almudena Ariza ha recorrido gran parte del mundo llevando el micrófono de la cadena pública, desde Pekín hasta Nueva York, y ahora es la enviada especial del ente en París.

A pesar de sus más de 36 años de experiencia como periodista y delante de las cámaras, a la madrileña le ha tocado vivir un momento complicado justo mientras entraba en directo en la edición del informativo del mediodía.

Como ella ha afirmado en sus redes sociales, en ese directo "estaba más nerviosa de lo normal". Resulta que Ariza había perdido la cartera con todas las tarjetas, documentos y algo de dinero, durante la mañana y se había percatado de ello justo antes de su intervención en televisión.

Durante mi directo de hoy del @telediario_tve estaba más nerviosa de lo normal. Nadie lo habrá notado pero tenía una preocupación en la cabeza. �� Me acababa de dar cuenta de que había perdido la cartera. Con tarjetas, documentos de identidad...y con dinero (no mucho)�� Va hilito

Finalmente, el extravío de cartera de la periodista ha tenido un final feliz, ya que Ariza volvía a la cafetería en la que había estado tomando algo a media mañana y se encontraba con la sorpresa de que alguien había detectado la cartera y se la habían guardado.

Ante la situación de alivio de la periodista, era la misma Ariza quien se ponía a investigar cual es el porcentaje habitual con el que se suelen devolver las carteras extraviadas. En el propio hilo de Twitter en el que explicaba su experiencia personal ante las cámaras en una situación así, compartía un estudio de la revista 'Science' titulado "Experimento de las carteras perdidas".

En él, Almudena explicaba que un equipo de investigadores había dejado 170.000 'perdidas' en cientos de ciudades de 40 países. De esta manera pudieron comprobar cuál fue el número de retorno de esas carteras a la policía, un resultado que según la periodista de RTVE "reveló que la gente es sorprendentemente honesta".

En este estudio, continuaba Ariza, se revelaba que en países como Suiza o Noruega se devolvieron el 79% de las carteras, mientras que en España esa cifra descendía al 59%, una dato que no es malo si se compara con los datos de países como China, Marruecos, Perú, Ghana o Kazajistán, donde el porcentaje de 'honestidad' en carteras devueltas oscila entre el 14% y el 22%.

Tras estas revelaciones y la experiencia vivida, Ariza ha preferido quedarse con el lado bueno de las cosas y la reflexión de que "hay más honestidad de lo que creemos".

He terminado el directo y me he ido corriendo a la cafetería donde a media mañana me había tomado un café (que suele estar repleta de gente). Y, oh! Milagro! Allí estaba ella. Alguien la había encontrado y me la habían guardado con todo primor. �� pic.twitter.com/kQNfuwN1XF