La peculiar felicitación de Los Lobos de '¡Boom!' a Juanra Bonet por su nuevo reconocimiento televisivo

El FesTVal ha cerrado sus puertas a lo grande hasta el 2020. Los Lobos han reaparecido tras ganar el mayor premio de la historia de los concursos televisivos, 6.689.700 euros, y lo han hecho por un gran motivo: entregar a Juanra Bonet el segundo premio Ramon Mainat de la noche del siete de septiembre en honor a su carrera.

Erundino, Valentín, Alberto y Manu han manteado al presentador del programa vespertino de Atresmedia, que ha hecho gala de su característico sarcasmo en el discurso: "Estáis dando un premio a un tío que echaron de La 2 por hacer poca audiencia". Justo después ha agradecido a la empresa que le ha ensalzado en el firmamento televisivo: "Gracias a las cadenas y productoras que alguna vez han confiado en mí. Especialmente a Antena 3 por '¡Boom!', '¿Quién quiere ser millonario?' y 'La Voz'". "Me voy, pero no con las manos vacías. Me llevo el aplauso del público y el juego del programa", ha sentenciado el presentador de la edición infantil del 'talent show' musical de Atresmedia.

El día D

"Golfo de Botnia". Con esta respuesta Los Lobos contestaron a la pregunta "¿Qué golfo del Mar Báltico está situado entre Suecia y Finlandia?" y consiguieron el bote de 4.130.000 euros en '¡Boom!'. Con los 2.559.700 que acumularon en su longevo recorrido en el programa de Atresmedia se llevaron un total de 6.689.700 euros, un tremendo homenaje a su excompañero José Pinto, que falleció en febrero de 2019 y que dejó el concurso por estar cansado, entre otros motivos: "Han sido casi dos años y medio con dos trabajos, uno en el pueblo y otro en Barcelona, que es un palizón de viajes, de horas de grabación...", explicó Pinto.

505 entregas necesitaron los exconcursantes de 'Saber y ganar', el ingeniero de montes Erundino Alonso, el exprofesor universitario Valentín Ferrero, el maestro jubilado Alberto Sanfrutos y el administrativo y crítico de cine Manuel Zapata, para conseguir el gran premio.