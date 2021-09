Paz Padilla habla alto y claro sobre el futuro de 'Sálvame': "Después de 12 años"

Paz Padilla está inmersa en multitud de proyectos profesionales, entre ellos su continuidad en 'Sálvame'. Durante el estreno de su nueva obra de teatro, la presentadora ha dado su opinión sobre la situación actual que vive el programa de las tardes de Telecinco, que según algunos no atraviesa su mejor momento.

'Sálvame' no ha vivido su mejor verano y así lo han confirmado algunos de sus rostros más conocidos como Carlota Corredera o Jorge Javier Vázquez a finales del mes de agosto. Durante uno de los programas en directo, la presentadora se rompía ante la llamada de Vázquez, y en una conversación entre ambos reconocían la dureza de los últimos meses en el programa. Pero pese a que la situación no sea la más favorable, los rostros más míticos del espacio no ponen en duda su continuidad.

Corredera ponía en valor hace unos programas la labor de 'Sálvame' y su trabajo diario desde hace más de una década. "Venimos a trabajar aquí todos los días desde el verano de 2009, ese año nació el 'Deluxe', y desde entonces no ha habido nunca vacaciones en 'Sálvame'. No hemos parado nunca desde ese verano", reivindicaba Carlota.

CARLOTA: "Anabel, no utilices a tus compañeros para evitar dar la cara" #yoveosálvame — Sálvame Oficial (@salvameoficial) September 10, 2021





"Lo podemos hacer mejor o peor, pero nadie valora que este programa después de perder a uno de sus pilares fundamentales como es Mila Ximénez, tampoco paró. Aquí no ha parado nadie, sigue su maquinaria para entretener a la gente. Pido respeto, sobre todo al equipo que está aquí, porque comemos muchas personas desde hace muchos años", comentaba recordando a su amiga.

Jorge Javier coincidía con su compañera en unas palabras para la revista 'Lecturas', en las que además aseguraba la larga vida que aún le queda al programa. "'Sálvame’ está más vivo que nunca y queda programa para rato", decía con rotundidad.





Paz Padilla se pronuncia sobre el futuro de 'Sálvame'

La última en pronunciarse al respecto ha sido otra de las presentadoras, Paz Padilla, que decía "yo no me creo eso", ante las afirmaciones de los que dicen que el programa se encuentra en la cuerda floja, y añadía: "'Sálvame'siempre ha estado navegando y hay veces que estábamos flotando y, otras veces, estábamos en la cresta de la ola. Después de 12 años, creo que hemos vivido épocas peores". Una declaración de intenciones y un bonito apoyo al programa que lleva siendo su casa desde hace varios años.

Pese a su salida de 'Got Talent', Paz Padilla se encuentra viviendo un gran momento tanto a nivel personal como profesional. Hace unos días acompañaba a su hija a recoger un premio por su labor como mujer emprendedora. Además, acaba de estrenar la obra de teatro basado en su libro 'El Humor de mi vida', va a ser presentadora de un nuevo espacio en Cuatro y continua formando parte del numeroso equipo de 'Sálvame'.