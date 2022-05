Pablo Motos sorprende al subir a las gradas de 'El Hormiguero' por lo que hace una espectadora: "La he visto"

La noche del lunes, Pablo Motos volvió a formar parte de la parrilla de Antena 3 al frente de 'El Hormiguero'. Esta vez, el presentador recibió a Javier Cámara, quien acudió para presentar su nueva serie, 'Rapa', que se estrena el 19 de mayo en Movistar Plus+. La historia es narrada en Galicia, concretamente en Serra de Capelada, en el marco de la tradicional celebración de la rapa das bestas que, en esta ocasión, se verá sacudida por un crimen.

"El título es por la rapa de las bestas, una especie de limpieza que hacían a los caballos en Galicia, hay una tradición maravillosa sobre esto", comenzaba explicando el entrevistado. Asimismo, el actor habló de cómo es ponerse en la piel de un profesor de instituto, único testigo de un asesinato: "Es un mal profesor, no le apetece serlo y no está contento en ese sitio, pero es testigo de un asesinato y ahí encuentra la motivación metiéndose en lo que no le llaman".

Después de bailar junto al invitado antes de sentarse en la mesa para hablar tanto de esta nueva ficción como de su obra de teatro, 'Los Farsantes', el presentador dio paso a publicidad, por lo que no les dio demasiado tiempo a hablar. "¿Qué promoción es esta?", reaccionó Cámara entre risas. No obstante, a la vuelta retomaron la conversación y el intérprete confesó que cuando le paran por la calle la gente "se pone nerviosa y eso me gusta. No obstante, en la época de 7 vidas me daban collejas y las señoras me tocaban la barriga, me agarraban el michelín...".









"¡Ay qué guapo eres!"

Ante de esto, el conductor del espacio protagonizó otro llamativo momento junto a una espectadora. Después de hacer el baila inicial, Motos saludó a los presentes y, en ese momento, señaló algo que le llamó la atención entre el público. Una joven iba vestida con una camiseta personalizada del programa de las hormigas, que la definía como 'Fan número 1'.

Sorprendido por la fan que había entre el público, el presentador hizo lo nunca visto y subió a las gradas para saludarla. "La he visto hace un segundo", cortaba Motos, mientras se disponía a subir las escaleras. "Hola. Veo que eres fan número 1", decía Motos, fijándose en su camiseta, en la que aparecían Trancas y Barrancas junto a Motos impresos. Ante el gesto del presentador, ella parecía estar muy nerviosa al ver a Motos tan cerca y aseguró que dentro de poco era su cumpleaños y no dudó en mostrar su admiración por él.

“¡Ay qué guapo eres!”, exclamaba la joven entonces, con la voz entrecortada, mientras abrazaba al presentador. "Muchas gracias, cariño", reaccionaba Motos. "Eres como de mi familia, me recuerdas a mi tío", confesó ella, dejando claro a que le veía tanto que le consideraba un miembro más de la familia. Motos recibió los halagos con dos besos y volvió al plató.

En ese momento, Jorge Salvador vio la oportunidad de tomarle el pelo: “¿Te ha dicho que eres guapo?”, decía muy irónico. “Pero después ha dicho que le recuerdo a su tío. Era un guapo diferente”, respondía el presentador entre risas. "Si ella lo piensa...", añadía Salvador. "¿Te puedes sentar, por favor?", le pedía Motos para intentar zanjar este momento.