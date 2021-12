Pablo Motos revela lo que esconde tras la mesa de 'El Hormiguero' para lo invitados: "El secreto"

La noche del jueves, Pablo Motos cerró la semana de 'El Hormiguero' con una entrevista a Sergio Dalma. El cantante fue al espacio de las hormigas para promocionar su último disco, 'Alegría'. Este álbum cuenta con diez temas nuevos y dos bonus track. Asimismo, ha anunciado que se encuentra en plena gira, dado que tuvo que se aplazada por la pandemia. A pesar de ello, comenzará una nueva en enero por el nuevo disco.

Entre todas las novedades que trae con su nuevo disco, el presentador también quiso profundizar en algunos aspectos de su día a día. Motos le preguntó si cuando iba a un restaurante, solían poner algún tema suyo para agradarle. "Si, me suele pasar, pero cuando me ponen una canción mía me fastidian la comida", confesaba el cantante.

"Siempre les digo que la comida muy buena, pero la música, muy mala", revelaba entre risas. "También me pasa cuando voy a un centro comercial o me monto en un taxi y suena en la radio un tema mío. No me gusta", aseguraba. dejando claro que no le gusta escuchar su propia música en situaciones cotidianas.

Asimismo, el artista reconoció lo mucho que le gusta hacer comprar por internet. "Comprar on line es peligroso, pero cuando estoy de bajón me compro un libro o un vino", contaba Dalma. "Me gusta mucho ver portales inmobiliarios porque me encanta la decoración, ver cosas y coger ideas", agregaba. "No eres el primero que me dice que le gusta, es el equivalente a ir a ver obras", reaccionaba Motos, entre risas.









"Te tengo que decir la verdad"

Además, el cantante afirmó que es muy friolero. "Porque me imitas hablando. Hablas como Sergio Dalma", dijo de pronto Dalma a Motos, señalando su voz rasgada. "Me está cambiando la voz... Es que tengo la voz tocada", reconocía el presentador. "Yo estoy más Dalma que nunca hoy", afirmaba el cantante. "Estamos los dos con frío y sin parar de hacernos todo el rato test por si acaso no es frío y es covid", aclaraba el comunicador. "Que de palos en la nariz, eh", corroboraba el entrevistado.

"Pero te digo una cosa. Se agradece entrar en un plató que haga calor porque, normalmente, hace mucho frío en los platós", señalaba Dalma. "A ver, yo no digo que en todo el plató haga frío... Te tengo que decir la verdad", reconocía el conductor del espacio de Antena 3. "El secreto está en que yo tengo aquí un calefactor", confesaba Motos. "Yo soy friolero, pero creo que tú me ganas", opinaba Dalma.

"Si podéis ver aquí... El secreto de la televisión. No es muy 'cool', pero...", contaba el presentador, mientras mostraba lo que hay detrás de su mesa y señalaba el calefactor y otros utensilios que esconde para estar bien mientras presenta y dar comodidades a los invitados. "Como las yayas con los braseros", bromeaba el cantante. "La mantita... La cosa es hacerlo agradable. Pasar el frío", explicaba el presentador.

"Hace calor, eh", apuntaba Dalma. "Si quieres lo apago", le ofrecía el presentador para darle el trato más agradable posible. "Si ves que sudo mucho...", decía el invitado entre risas. "Venga lo apago", decidió el conductor del espacio. "A ver si te vas a refriar más. Verás, la semana que viene por mi culpa...", bromeaba el artista.