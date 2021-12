Pablo Motos cuenta qué ha pasado con un miembro de 'El Hormiguero' y dice qué hará en Navidad: "Estoy cagado"

La noche del miércoles, Pablo Motos volvió a ponerse al frente de 'El Hormiguero' para entrevistar a Carlos Sainz y Carlos Sainz Jr. Tras despedir a los invitados, el presentador dio paso a la mesa de actualidad formada Cristina Pardo, Nuria Roca y Juan del Val. Esta vez, la tertulia se pasó del jueves al miércoles, además de contar con la ausencia de Tamara Falcó.

El conductor del espacio de Antena 3 quiso poner sobre la mesa la reunión del Gobierno con los presidentes autonómicos y el rápido aumento de por coronavirus que se ha dado las últimas semanas. "Hay presidentes autonómicos que quieren hasta el toque de queda y otros que no quieren hacer nada, pero cuando vemos que desde la OMS nos advierten y aquí hacemos todo lo contrario, genera mucho desconcierto. Después de dos años y medio, no hay derecho", comenzaba diciendo Pardo.

"También crea mucho desconcierto pensar que te van a anunciar algo y luego no se dice nada", decía también Roca, dando la razón a su compañera. "Ha llegado la hora de que cada uno tome las medidas y sea responsable por sí mismo. Nadie tiene la verdad y esa es la realidad", apuntaba Del Val.

"Una cosa es la vida normal y otra una emergencia de este tipo que es la hora de la verdad, aquí los que mandan tienen que ser eficaces, rápidos y hacerlo bien. Cuando no me dicen lo que tengo que hacer es una decepción absoluta porque a la hora de la verdad, cuando estoy cagado, necesito un líder que me diga qué tengo que hacer", aseguraba Motos, dejando claro que en una situación como esta es necesario que seamos guiados por el Gobierno.









Cómo utilizar los test de antígenos



Por otro lado, dado que muchos están utilizando los test de antígenos para asistir tranquilos a las cenas de navidad, el presentador ha querido dejar clara la eficacia de estos: "Lo que te hace es una fotografía de cómo estás en ese momento a la hora que te lo haces".

"Si te sale negativo, a las 24 horas puedes estar positivo, pero en el momento de hacértelo no tienes capacidad de contagiar a los demás. Si te lo haces dos días antes de Nochebuena, no vale. Hay que hacerlo esa misma tarde", aconsejaba al público. "Por cierto, qué también era mentira lo de la inmunidad de grupo, que cuando llegásemos al 70% ya estaríamos todos tranquilos... ¿Qué ha pasado?", se preguntaba.

"Respecto a la inmunidad de grupo solo voy a decir que estos días me está dando la sensación total de que estamos como en El juego del calamar, donde gana el que llega al 7 de enero sin contagiarse", apuntaba la presentadora de 'Más vale tarde'. Ante esto, es escritor contó que un miembro del equipo de 'El Hormiguero' "ya se ha contagiado tres veces, pero está bien". "Quiere ser el primero en llegar a la cuarta. Un saludo a Jorge Ventosa", bromeaba Motos.





Ten en cuenta esto a la hora de valorar el resultado de un test de antígenos #LosSainzEHpic.twitter.com/j51oVBssJM — El Hormiguero (@El_Hormiguero) December 22, 2021