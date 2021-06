El presentador de 'El Hormiguero', Pablo Motos ha concedido en las últimas jornadas una entrevista personal en YouTube, donde ha explicado muchos secretos suyo y también del programa que presenta y dirige cada noche de lunes a jueves en Antena 3. El encuentro ha tenido lugar en el canal 'El Sentido de La Birra con Ricardo Moya', y durante casi dos horas Pablo Motos abre su corazón y también su cabeza para compartir muchas reflexiones personales.

El presentador de Atresmedia vive un momento muy dulce de su carrera, ya que el programa de 'Trancas & Barrancas' sigue cosechando grandes datos de audiencia cada noche. Además, Pablo Motos consigue acceder a invitados nacionales e internacionales que ya tienen el compromiso de acudir cada temporada a su plató. Además, todo tipo de entrevistas tienen cabida en su programa, ya que en los últimos meses han asistido desde actores de renombre, como José Coronado o Mario Casas, a importantes políticos de nuestro país, como el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y el expresidente del Gobierno, Felipe González.





Sobre las entrevistas de temática puramente política, Pablo Motos se ha pronunciado en esta entrevista, explicando que no le sale ser cordial con los invitados. "La mayoría de gente que viene a mi programa es porque tengo admiración por ella o porque es muy popular. Las entrevistas políticas solo las hago si son elecciones y yo lo único que quiero es que la gente quién es el que tengo delante y qué quiere. Yo no tengo por qué ser amable o cordial. Lo que quiero es ver la fortaleza de sus ideas. Yo me siento huérfano políticamente, me gustaría que alguien me convenciera y poder ir a votar con esa ilusión, pero no me pasa".

"En las dos elecciones que he cubierto no he ido a votar, porque no quiero entrevistar a alguien y después ir a votar. En esas entrevistas no soy cordial, creo que tengo que hacer un servicio público porque el programa tiene mucha audiencia y sobre todo porque el programa está fuera de los tertulianos y los periódicos", ha explicado el presentador sobre la finalidad de sus entrevistas a los políticos.

El motivo por el que Pablo Motos pudo 'tirar la toalla'

Poco después, el presentador de Atresmedia ha querido señalar el motivo que estuvo a punto de suponer un antes y un después en 'El Hormiguero': "Yo ahora quiero ser útil. Entonces cuando llegan las elecciones quiero ser útil. Cuando llegó la pandemia, al principio, pensabas que si abrías la ventana te morías. Entonces llegó un momento en el que pensé cortar el programa, irnos todos a casa".

En este sentido, Pablo Motos ha explicado por qué cambió de decisión y decidió seguir con la emisión, e incluso quién tuvo la 'culpa' de esta decisión: "Tuve un momento muy vital y me acordé del doctor Pedro Cavadas, uno de los mejores cirujanos del mundo. Le pregunté sobre la gente que no tenía una parte de su cuerpo y sobre si incluso así se quería vivir. El tío me explicó: la vida es como un niño en una atracción, da igual las vueltas que de que el niño se va a ir llorando a casa, porque nunca es buen momento para morirse. Esa frase se me quedó clavada y por eso decidí seguir haciendo el programa de televisión porque la gente necesita compañía y tener algo que había antes de la pandemia".