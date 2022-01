Pablo Motos confiesa a Juanma Castaño en 'El Hormiguero' su mala experiencia con Mourinho: "Me la clavó"

El director de 'El Partidazo de COPE' Juanma Castaño ha visitado este martes 'El Hormiguero', donde ha tenido la oportunidad de charlar con Pablo Motos sobre diferentes asuntos y anécdotas delante de los micrófonos y también de su reciente paso por las cocinas de 'MasterChef Celebrity', donde consiguió hacerse con la victoria junto a Miki Nadal.

En este sentido, el periodista asturiano ha explicado algunos detalles de su experiencia en el talent show culinario de TVE: "Yo era de los peores con diferencia, fui encontrándome poco a poco bien, sorprendentemente empecé a cocinar rico y me planté en la final. Tuve platos que eran una vergüenza para la gastronomía española, pero es el sueño americano, si yo he ganado, todo el mundo puede ganar".

También ha repasado cómo ha ido evolucionando su relación con Miki Nadal, con el que consiguió hacerse con la victoria y con el que ha protagonizado una de las parejas televisivas más conocidas de los últimos meses: "Él hacía un programa para meterse con periodistas que no eran de la cuerda de Florentino, cuando me entero de que va a ‘MasterChef’ dije ufff, pero luego resultó que conectamos, me cae bien y es un tío superbrillante".

En clave periodística, algunos nombres importantes del mundo del deporte se han puesto este martes sobre la mesa de 'El Hormiguero'. Uno de ellos ha sido el del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, por el que Juanma Castaño ha sido preguntado: "No ha estado nunca en mi programa, ha estado en todos los demás programas menos en el mío, sé que no se va a arreglar porque se ha intentado por muchas vías y es mejor no tocar ese tema, me gustaría sentarme con él y decirle qué le pasa, pero no da esa oportunidad".

Además, el director de 'El Partidazo de COPE' también ha querido comentar algunos asuntos que han sido actualidad en los últimos meses, como fue el debate que se generó con Ibai Llanos tras la marcha de Messi al PSG: "Yo me cabreé porque Messi después de tantos años en España, llega a París y solo atiende a Ibai, no dejó a los medios ni entrar a la rueda de prensa. Yo le hubiera preguntado si hubiese estado dispuesto a jugar gratis en el Barça, creo que él habría estado dispuesto, otra cosa es que no se lo llegaran a proponer. Ibai es un fenómeno en lo suyo, pero tiene un papel distinto con los jugadores, no desempeña un papel como periodista deportivo".

El mal recuerdo de Pablo Motos con Mourinho

Pero uno de los momentos más importantes de la entrevista lo ha protagonizado Pablo Motos, cuando, a raíz de los nombres propios que iban apareciendo encima de la mesa, se ha referido a José Mourinho, el que fuese entrenador del Real Madrid. En este sentido, el director de 'El Hormiguero' ha confesado la jugarreta que le hizo el míster portugués y que todavía no ha olvidado: "Es un mentiroso. Cuando todos le queríamos entrevistar, viene Justin Bieber y hay muchas peticiones para venir de público, me dicen que las hijas de Mourinho quieren venir y les decimos que no puede ser. Él consigue mi teléfono y me lo pide, yo le consigo las dos entradas a cambio de que viniera al programa. Y me la clavó, yo no suelo trabajar con trileros. Una cosa es que te engañen y otra que dejen tirado a todo el equipo, porque hicimos un programa para él y no llamó siquiera para decir que no venía".