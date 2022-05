Pablo Motos alucina con lo que hacen Dulceida y María Pombo fuera de cámaras: "No he visto a muchas así"

La noche del jueves, Pablo Motos volvió a formar parte de la parrilla de Antena 3 y despidió la semana en 'El Hormiguero' con la visita de Dulceida, Laura Escanes y María Pombo. "Las tres influencers más populares de España", exclamaba el conductor del espacio para presentar a las invitadas. No es la primera vez que las tres van al programa de las hormigas, ya que Pombo y Escanes participaron en el vídeo de los haters, en el que la mujer de Risto confesó estar muy "nerviosa". A pesar de ello, Escanes es la primera vez que acude como invitada, mientras que es la segunda vez de sus compañeras.

"Os siguen 13 millones de personas, más gente que la que votó al PP y al PSOE en las últimas elecciones", contaba el presentador muy alucinado, teniendo en cuenta las elevadas cifras de sus seguidores. Ante esto, las tres coincidían en que no sienten mucha responsabilidad sobre ellas, a pesar de todas las personas que les siguen, porque esa reacción les quitaría "naturalidad".

A mitad de la entrevista, Pablo Motos dio paso a la publicidad. Tras la pausa, el presentador parecía muy sorprendido y no dudó en compartir con los espectadores lo que acababa de presenciar en el plató. "No he visto a muchas invitadas así. Ha entrado un ejército de ayudantes para retocarlas. ¿Os han puesto brillo en las piernas y laca?", preguntaba el conductor del espacio de Antena 3 totalmente alucinado. Ante esto, Pombo y Dulceida asentían y le explicaban, entre risas, que eran "trucos de belleza".









"Sufro acoso diario"

Por otro lado, las entrevistadas reconocieron que, aunque solo se ve lo que muestran en redes, tienes sus propias empresas. "Ahora seremos 20 mujeres trabajando en mi empresa. La principal es mi agencia de representación desde la que llevamos 38 perfiles de España, entre los que hay influencers, cantantes, actores... y también tenemos el festival de música y los premios Ídolo", contaba Dulceida sobre su trabajo.

Asimismo, aunque con menos detalles, la también concursante de 'El Desafío' explicó que en su trabajo hay muchos puestos y empleados que no se ven: "Yo tengo asesores, fotógrafos, representante... Hay tantos puestos para que todo salga bien". "Nosotras somos la cara bonita, pero después hay mucha gente trabajando para que salga bien", aseguraba Escanes al respecto ante lo que las demás asintieron.

No obstante, también sufren mucho en el trabajo como consecuencia de la exposición pública, ya que son muy criticadas en redes y no dejan de recibir comentarios de todo tipo. En el caso de Dulceida, afirma que sufre un "acoso diario" y ha tenido que demandar en más de una ocasión. "A raíz de mi relación y mi ruptura, me insultan todo el rato y me siguen", confesaba.

Algo similar vive Escanes, dado que siempre ha sido juzgada por su relación con Risto Mejide, además de que siempre han señalado su diferencia de edad. Respecto a esto, la influencer reconoce que ha terminado normalizando este tipo de comentarios: "Eso me va a perseguir toda la vida y hay una frase que siempre me repito: 'No tengo que dejar que ellos manejen mi vida porque la estoy viviendo yo'".