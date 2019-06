Oriol Nolis deja los informativos de TVE para colaborar con una ONG

El presentador de la edición de Telediario de Fin de Semana, Oriol Nolis, no seguirá en su puesto la siguiente temporada. El periodista ya estuvo fuera de la cadena durante tres años cuando fue despedido en 2015, y volvió cuando la dirección pasó a manos de Rosa María Mateos en 2018. En declaraciones a Vertele, el periodista ha explicado que antes de que le llamaran para volver a los informativos ya tenía en mente "pasar un año fuera, a estudiar o a colaborar con una ONG", y esa última opción va a ser la que siga en el futuro.

Nolis ha explicado que esta decisión era algo que ya tenía pensado antes de volver al Telediario, ya que entre sus planes de futuro "no estaba volver" y cuando se lo propusieron solo aceptó una temporada, por lo que es una decisión que no ha pillado por sorpresa a la directiva. El presentador pretende "darse un respiro" y "hacer algo que no esté relacionado con el periodismo o la televisión durante un año". Además, ha comentado que durante este tiempo le gustaría "estudiar o colabrorar con una ONG", incluso las dos cosas a la vez.

El periodista considera que esto no es más que "un parón de un tiempo para ampliar experiencias" y aunque ahora mismo no se plantea volver, tampoco es algo que no vaya a volver a pasar porque la televisión le apasiona y no descarta volver a estar "en primera línea de los informativos o en algún otro formato". Aunque ha asegurado que "lo mejor es no hacer demasiados planes a medio y largo plazo".