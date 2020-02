Oriol Junqueras a Évole sobre la situación en Cataluña: "Si hay que desenredar, yo me apunto a desenredar"

Este domingo fue la puesta en largo del nuevo programa de Jordi Évole en La Sexta. 'Lo de Évole' se estrenaba con 57 minutos que mostraban la razón de ser del nuevo proyecto del periodista catalán, un programa ha adoptado en espíritu un programa de la década de los 90 protagonizado por Jesús Quintero bajo el nombre 'Cuerda de presos'.

En esta primera entrega Évole ha recorrido el camino para explicar hacía donde va este programa entrevistando a personajes que en su día pasaron por el programa de Quintero, y finalmente Jordi se encontraba con su 'maestro' Quintero.

Tras el estreno del nuevo programa, hemos podido disfrutar del un adelanto de la entrega de la semana que viene, la exclusiva entrevista a Oriol Junqueras desde la prisión de Lladoners realizada justo el mismo día que Quim Torra anunciaba elecciones adelantas en Cataluña.

En este primer adelanto podemos ver a el periodista y al político hablando en catalán organizando como va a ser la entrevista. Ya hablando en castellano, Jordi Évole le confesaba al líder de ERC que "para mí, esta entrevista es difícil porque cuando yo acabe me iré fuera, pero tu te quedas", a lo que Junqueras contesta con cierta ironía y humor que "si me dices lo contrario me das una alegría".

Continuaba Évole haciendo entender que "te preguntaré lo que te tenga que preguntar a pesar de las condiciones", a lo que Junqueras respondía que "yo contestaré lo que se pueda o sepa" mientras hacía referencia a que intenta imitar a los periodistas a la hora de "culebrear" con sus respuestas.

En ese momento, Évole le explica al condenado a 13 años por malversación y sedición la dinámica de su nuevo proyecto, "Aquí hay perfiles extraordinarios y también terribles", comentaba Oriol del tipo de personas que comparten cárcel con él. Continuaba por la misma vía recordando a Junqueras al exministro de Interior y Justicia Juan Alberto Belloch que le había confesado en una entrevista previa que Oriol Junqueras "es alguien importante en este momento para desenredar el conflicto entre Cataluña y el resto de españa, pero también duda si estaría tan maduro como para llevar a cabo esta responsabilidad".

Sobre esta afirmación Junqueras no tarda en responder que "yo si se trata de desenredar me apunto, y si estoy maduro o no tendrán que opinar los demás".

Sobre la situación política en Cataluña afirma el líder de ERC que "son los líos habituales que existen también entre periodistas de distintas cadenas, e incluso de las mismas", haciendo referencia a la situación entre ERC y Junts per Catalunya.

La vida en la prisión

Comenza Jordi Évole comunicando que según algunas personas "Hay quien dice que usted está en el hotel Lledoners", algo que Junqueras negaba entre risas: "Ya lo veis, si esto es un hotel. No merece comentarios", a lo que acompañaba de que no tiene más privilegios que otros presos en conceptos como, por ejemplo hacer más llamadas o recibir más visitas.

El líder de ERC también confesaba a que dedicaba su tiempo libre: "Doy clases de todo tipo de cosas, de todo lo que me dejan. Doy una clase de historia y cine y comentamos algunas escenas".

Cuando Évole va a lanzar a siguiente pregunta aparece una persona e interrumpe la entrevista. Quim Torra estaba convocando elecciones después de la aprobación de los Presupuestos en Cataluña. Cuando se retoma la entrevista, Évole lanza una pregunta y sin recibir respuesta se acaba este avance. La pregunta es "¿Quim Torra acaba de hacer el primer acto de campaña?". Para saber la respuesta habrá que esperar al próximo domingo en 'Lo de Évole'