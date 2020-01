Oriol Junqueras estaría dispuesto a aceptar otra cosa que no fuera un referéndum

'El Hormiguero' recibía a un Jordi Évole que tenía muchas ganas de hablar, como demostró recordando a Santiago Abascal a los 5 minutos de la entrevista en el programa.

El periodista catalán iba a presentar su nuevo programa de entrevistas 'Lo de Évole', Un programa de entrevistas a personajes en la cárcel con inspiración del programa de Jesús Quintero 'Cuerda de presos', por el que pasarán desde presos desconocidos, hasta presos del nivel de Sandro Rosell.

Uno de los invitados que más expectación generará será Oriol Junqueras desde la cárcel de Lledoners, una entrevista que Évole ha realizado a última hora, y de la que adelantará un fragmento después del estreno este domingo de su nuevo programa, y el día 9 de febrero, será el elegido para la emisión de un programa monográfico sobre el líder de ERC.

Comenzaba el entrevistador catalán, afirmando que el día que Oriol Junqueras fue enviado a la cárcel, él visitaba 'El Hormiguero' muy fastidiado: "A mí la prisión de Oriol Junqueras ha traído más problemas que beneficios. Creo que es una presión injusta".

Desde entonces, tal y como aclaraba Évole había estado persiguiendo una entrevista con Junqueras, afirmando que esta es la primera vez que las cámaras entran en la prisión de Lledoners para exclusivamente entrevistar al preso independentista.

Sobre la entrevista, decía que había sido una entrevista accidentada, debido a que se había quedado a las 10:30 de la mañana para grabar, con una hora de entrevista. Un día antes de la entrevista, el equipo de 'Lo de Évole' descubría que Quim Torrá tenía prevista una comparecencia ante la prensa, donde se preveía que iba a convocar elecciones.

Finalmente se pudo retrasar la entrevista a las 11:30, parando para escuchar la entrevista: "Oriol Junqueras no tenía ni idea de lo que iba a decir Quim Torrá, lo que indica como está actualmente la relación entre Esquerra Republicana y Junts per Catalunya". Posteriormente entrevistador y entrevistado podían escuchar las palabras del president de la Generalitat gracias a la ayuda de un móvil de un funcionarios de presiones.

Llevábamos tiempo tras esta entrevista. Ha cambiado de día y hora muchas veces.



La casualidad ha querido que fuera hoy y, justo en medio de la entrevista, Torra ha anunciado que convocará elecciones.



Veremos un avance este domingo en @LoDeEvole. pic.twitter.com/PpMWGKVGV0 — Jordi Évole (@jordievole) January 29, 2020

El guion preparado por Évole cambiaba totalmente a raíz del anuncio de elecciones en Cataluña: "Me ha cambiado todo, me hubiera gustado hablar de la cárcel, pero me gusta el programa que he hecho".

En ese momento de la entrevista, Pablo Motos preguntó qué pensaba Oriol Junqueras de lo que está haciendo Pedro Sánchez, quizás ahí vino la principal 'exclusiva' de Évole: "A pesar de la convocatoria de elecciones, él está dispuesto a seguir en la mesa de negociación el PSOE aunque le pueda suponer un coste electoral".

Évole justicaba las dos versiones que se pueden leer de las opiniones de Junqueras: "Tiene que contentar por un lado a su electorado independentista y también a los pactistas. Hoy mismo nos ha dicho que va a luchar para poder hacer un referéndum, pero que hay una mesa de negociación y que de esa mesa puede salir algo diferente a un referéndum. Y que si se acaban votando a otras cosas habrá que aceptarlo porque en una negociación, que uno cede por un lado y otro por otro".

Recordaba Motos que esto suponía un punto de inflexión a lo que Évole respondía que hay dos facciones, la que se quedó con la ideología de 2017 y la que busca un avance una solución: "Yo he entendido eso, aunque el manifiesta que su objetivo es el referédum, pero ahora pone 'peros' y mira otros escenarios".

Sobre las elecciones catalanas el periodista respondía: "Esa campaña va a ser 'Combate a muerte en Torremolinos'".