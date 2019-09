Once concursantes de 'GH VIP 7' amenazan con abandonar el reality por el comportamiento de estos participantes

El hogar de esta edición de 'Gran Hermano' de famosos se ha dividido en dos bandos, el de Hugo Castejón, Adara y Dinio y el liderado por Mila Ximénez, Antonio David Flores y Alba Carrillo , que han advertido la posibilidad de realizar un abandono masivo. En esta línea, Núria Marín ha informado sobre una advertencia de motín de la mayoría de los concursantes de 'GH VIP 7': "Once concursantes amenazan con abandonar si Hugo, Adara y Dinio siguen en la casa", ha anunciado la presentadora de 'Cazamariposas' en Divinity.

En la 'fiesta de la vendimia' de ayer, 18 de septiembre, el equipo de Hugo montó una celebración a lo grande, que se pasó de rosca. El grupo de Mila decidió tomar una decisión drástica: encerrar a Adara y compañía en el jardín. El equipo de Castejón comenzó a provocar e insultar al de Ximénez frente al cristal: "No pudimos dormir por culpa de Hugo y sus secuaces, Adara y Dinio. Por provocaciones y falta de sueño he tenido un día malo. Ha venido una psicóloga y me ha ido muy bien. Las personas que no tienen nada que perder son muy peligrosas. No me va a torcer una piedrita en el camino", ha explicado Alba.

Hugo, Adara y Dinio han dormido en el búnker y el resto de concursantes en el interior de la casa. Por la mañana seguía el conflicto y el programa de Divinity ha enviado a un reportero hasta Guadalix de la Sierra y ha visto que ha habido mucho movimiento de coches de producción. El '24 horas' de 'GH VIP' ha enfocado bastante tiempo a las plantas.