La octava edición de "Tu cara me suena", "una fiesta" con Mario Vaquerizo

El concurso "Tu cara me suena", en el que famosos del panorama nacional imitan artistas reconocidos, regresa este noviembre a Atresmedia con un elenco que según ha asegurado este jueves el dueño del formato y director del grupo Gestmusic, Tinet Rubira, "es una fiesta" a la altura de "las sorpresas" de esta edición.

Los nuevos participantes, ha añadido Rubira, "están en el programa para hacer todo lo que no harían habitualmente. Son unos valientes", en referencia a los cantantes Mario Vaquerizo, María Isabel, Gemeliers (que aunque son dos, funcionan como un concursante), Cristina Ramos, Nerea Rodríguez y Jorge González, la actriz Belinda Washington, el cómico El Monaguillo y la presentadora Rocío Madrid.

Los diez nuevos participantes competirán en uno de los buques insignia de Atresmedia, un formato que según explican desde la compañía se ha vendido a más de 50 países, y que en esta ocasión volverá a estar presentado por Manel Fuentes. En el jurado, el concurso volverá a tener a lideran Carlos Latre, Lolita, Chenoa y Àngel Llacer.

En la presentación de esta edición, que ha tenido lugar este jueves en Madrid, Vaquerizo ha recordado que, pese a la buena relación que muestran los participantes, "'Tu cara me suena' no deja de ser una competición", aunque esta vaya a ser feroz dada "la calidad de los participantes en esta edición".

"No eres nadie si no estás en 'Tu Cara me suena 8' y yo, como quiero ser mucho, me he venido aquí", ha asegurado el cantante de Las Nancys Rubias, que también ha especulado sobre la posibilidad de imitar a su esposa, la cantante Alaska. "Imitar a gente a la que respetas impone mucho. Yo no me veo como Alaska, prefiero seguir siendo su marido", ha añadido.

Tanto él como el monologuista El Monaguillo se reconocen como "las apuestas humorísticas" de este año, que en ediciones anteriores personificaron Yolanda Ramos, David Amor o Arturo Valls.

Las apuestas musicales de esta edición son los antiguos participantes de Operación Triunfo Nerea Rodríguez, que participó en OT 2017, y Jorge González, que concursó en el mismo programa durante su quinta edición (2006). González también participó en el concurso de talentos "La voz" en 2012, como lo hizo su compañera de elenco, Cristina Ramos, que ganó el concurso en su Mexico natal.

Aunque no se ha adelantado ninguna de "las sorpresas y novedades" a las que Rubira se ha referido en su intervención, los Gemeliers, el grupo español compuesto por los hermanos gemelos Daniel y Jesús Oviedo, han adelantado que sus actuaciones serán en pareja en el concurso, del que todavía no se conoce la fecha de estreno exacta.

Lo que sí se conoce es que no se emitirá, como ha sido habitual las últimas ediciones, los viernes por la noche en Antena 3, ya que esta misma semana la compañía anunció la emisión en esa franja horaria de un nuevo programa, un formato de entrevistas en directo conducido por Alfonso Arús.