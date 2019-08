Nuria Roca deja 'K.O' a TV3: así cuenta cómo fue su paso por la televisión pública catalana

El paso de Nuria Roca por TV3 fue efímero y traumático. La presentadora valenciana recuerda con un sabor agrio su aventura por la televisión autonómica catalana. Dos años después de su despido, se ha atrevido a decir lo que hasta ahora no había contado. En una entrevista al diario 'El Mundo', Nuria Roca asegura que se fue a TV3 "porque se acabó la radio". "Si no, jamás me hubiera ido. Soy kamikaze, pero no tanto", ha contado. Allí fue a presentar 'A tota pantalla', un programa que se canceló dos meses después de su estreno, despidiendo a la también escritora vía burofax.

"Me fui a un lugar que me parecía absolutamente inhóspito. Yo iba a hacer un programa y a poner en marcha unas cosas, que, luego, no se produjeron", añadía. "Es que el 1-O me pilló allí y, partir de ahí, todo fue un despropósito. Me alegré de salir de un lugar donde realmente no quería estar. Yo me voy a hacer entretenimiento y a comunicar. Otra cosa, no", ha señalado la valenciana al periódico. Además, la presentadora lanza una pulla a los sustitutos de su programa: "Nosotros terminamos con una subida de un 50% de audiencia y, ahora, están en menos de la mitad".

El tajante mensaje de Abascal a favor de un joven que defendió a su hermana de "una manada magrebí" El líder de Vox ha publicado en su cuenta personal de Twitter un mensaje de apoyo hacia el joven que ha recibido una paliza por un grupo de 20 personas 31 jul 2019 - 19:17

Lo que parece claro es que Nuria Roca no recuerda con cariño su paso por TV3, un lugar que ella mismo define como "inhóspito". Ahora, la presentadora ha cumplido 25 años en el mundo de la televisión como colaboradora en el programa "El Hormiguero" de Pablo Motos, donde dice sentirse muy feliz y a gusto. La época de TV3 ha quedado ya muy lejos para ella.