El nuevo grave despiste de 'Juego de Tronos' en el último capítulo de la serie

La pasada noche se emitió el último capítulo de 'Juego de Tronos' y no sabemos si es porque ahora los fans están más atentos o porque esta temporada se grabó con más prisa, pero la realidad es que ya van dos tremendos despistes los que detectamos en pantalla en esta última entrega. Hace cuatro capítulos los seguidores detectaron un vaso de café sobre la mesa en una de las escenas. Este hecho se hizo viral, la caracterización y ambientación de la serie es muy buena y un desliz así no parecía ser posible, ya que probablemente muchas personas revisen cada escena. Sin embargo, este hecho se ha vuelto a repetir.

Ahora, cuando ya se sabe el destino final de los Siete Reinos, cuando se conoce a la persona que ocupa el trono, cuando todo parecía haber acabado, la polémica ha vuelto a resurgir porque un observador fan ha encontrado un objeto nada propio de Desembarco del Rey. Lo del vaso de café parecía que no se fuese a volver a pasar, pero en esta ocasión es una botella de plástico con agua lo que se les ha colado. Ha sido una ávida usuaria de Twitter quien lo ha hecho público y es que, al parecer, en la escena en la que diversas personas representantes de cada uno de los reinos se reúnen, entre las piernas de Samwell Tarly y Edmure Tully aparece este objeto.

Aunque no se sabe muy bien quién ha sido el culpable, tras saciar su sed probablemente alguno de los actores olvidase retirar la botella de la escena y, aunque no se ve tan directamente como el vaso de café, sí es cierto que choca con la ambientación. Por ahora la compañía no se ha pronunciado, pero probablemente vuelvan a quitarle hierro al asunto con algún tuit jocoso o alguna broma.