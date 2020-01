Nuevo giro de tuerca a "The Walking Dead" en AMC desde el 13 de abril

"The Walking Dead: World Beyond" es la nueva vuelta de tuerca al universo de zombies basado en el cómic de Robert Kirkman, que estrenará el canal AMC el 13 de abril y que se centra en la primera generación nacida en la civilización superviviente del mundo postapocalíptico.

En la serie, dos hermanas abandonarán, junto con dos amigos, la seguridad y comodidad de sus hogares para emprender una importante búsqueda en la que se enfrentarán a enormes peligros, conocidos y desconocidos, vivos y muertos, informa este viernes el canal en una nota.

Los peligros les llevarán a vivir un proceso de madurez y de transformación que cambiará su percepción sobre su mundo y sobre ellos mismos, añade.

"The Walking Dead: World Beyond" expande el universo de "The Walking Dead", serie que se estrenó en 2010 en 120 países y que consta, por el momento, de once temporadas que alargarán su vida al menos hasta marzo de 2021.

En 2015 se estrenó la serie derivada "Fear the Walking Dead", de la que se han emitido cinco temporadas y se está pendiente del estreno de la sexta, centrada en cómo era el mundo mientras se gestaba el apocalipsis que se muestra en la serie principal.

Los encargados de la serie serán Scott Gimple, el supervisor de todo ese universo de personajes, y Matt Negret, guionista y productor en "The Walking Dead" durante las últimas cinco temporadas.

Esta ficción original de AMC está protagonizada por Aliyah Royale, Alexa Mansour, Annet Mahendru, Nicolas Cantu, Hal Cumpston, Nico Tortorella y Julia Ormond.