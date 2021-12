La nueva vida de Paula Vázquez: el motivo por el que se alejó de televisión y todas sus operaciones estéticas

Paula Vázquez es una conocida presentadora de televisión que cuenta con una larga trayectoria. Desde muy joven, con un peina como micrófono y ante el espejo, tuvo muy claro a lo que quería dedicarse. Con tan solo 13 años, comenzó haciendo sus primeros trabajos como modelo de publicidad, lo que le ayudó a llamar la atención de Chicho Ibáñez Serrador.

En 1991, debutó como comunicadora en Antena 3 en 'Jeans, News and Rock & Roll'. No obstante, fue 'Un, dos, tres... responda otra vez'(1993-1994) el espacio que le concedió su gran oportunidad. Desde entonces, no le dejaron de llover las ofertas y fue fichada para 'La vuelta de la fama'. En 1994, presentó 'No te olvides el cepillo de dientes' y, en 1996, se puso al frente de 'Sonrisas de España', 'Mira quién viene esta noche' y 'La parodia nacional'.

Posteriormente, dio el salto a Mediaset y se puso al frente de espacios como 'El juego del euromillón' (1998), 'Inocente, inocente' o 'Gran Hermano' (2002). Sin embargo, regresó a Atresmedia para conducir 'La isla de los famosos' (2003) y '¿Cantas o qué?' (2006). Ese mismo año, volvió a TVE como presentadora de 'Gala 50 años' y 'Misión Eurovisión' (2007). Un año después, regresó a la que fue su casa, pero, esta vez, para convertirse en un rostro de su nueva cadena: Cuatro. En 2008, se puso al frente de 'Fama, ¡a bailar!', durante dos años, y de 'Pekín Express'.

A pesar de hacerse un hueco como rostro de Mediaset, en 2011, volvió a ser fichada por Antena 3 y ejerció como presentadora en programas como 'Te lo mereces' (2012), 'El número uno' (2012-2013), 'Campanadas' (2012-2013), 'El almacén de Top Chef' (2013), 'Campanadas' (2013-2014) o 'Especial 25 aniversario' (2015).





Posteriormente, dio por finalizaba su etapa en la televisión en abierto y se convirtió en la primera presentadora española para Netflix al fichar por la versión de 'Ultimate Beastmaster'. Ese mismo año, también empezó a trabajar para #0 de Movistar+ y estrenó el docu-reality 'El Puente'. Este canal recuperó el formato de 'Fama a bailar' tras siete años y aprovechó para contar con Vázquez, quien no dudó en aceptar.

Aunque ha estado unos años separada de la pequeña pantalla, este 2021, se anunció su fichaje por Amazon Prime Video para presentar 'Celebrity Bake Off' junto a Brays Efe. Este talent culinario se estrenará el 16 de diciembre en la plataforma y contará con grandes concursantes como Chenoa, Andrés Velencoso, Soraya, Adriana Torrebejano, Yolanda Ramos, Pablo Rivero, James Rhodes, Iturralde González, Paula Gonu, Joan Capdevila, Esperanza Aguirre y Esty Quesada.

A pesar de ser un conocido personaje mediático, siempre ha intentado mantener su vida privada al margen, dado que no le gusta que se hable de ella más de lo que se deja ver en sus redes sociales y en la pequeña pantalla. Es por esto por lo que hay mucha información sobre la comunicadora que resulta desconocida para sus seguidores.









Familia

"Me crie en la peluquería de mi madre. Desde que éramos bebés nos tenía allí, en la cuna, a mi hermano y a mí. Después, durante todos los años que he ejercido mi profesión, era rutina pasar por peluquería una hora y media antes de cada programa. Por eso, el ruido del secador me ha acompañado siempre", contaba Vázquez sobre su infancia, en una entrevista para 'El País'.

De la misma manera, recuerda Pantín como el escenario de su niñez: "En aquella aldea gallega mis padres tenían una casita e íbamos todos los veranos. Allí pasé muchos de los mejores momentos de mi vida y ahí me he comprado un terreno para tener también mi casa. Nunca he visto una playa tan hermosa como la de esa catedral de olas donde se celebra uno de los campeonatos de surf más antiguos del mundo, el Pantín Classic, también femenino".

Aunque su familia era muy feliz en Galicia, después de once años, se vieron obligados a mudarse cuando su padre se quedó sin trabajo como consecuencia de la reconversión industrial. Se trasladaron a Barcelona, concretamente a Hospitalet de Llobregat.

Aunque recuerda su infancia como una época muy feliz, no todos son buenos recuerdos para ella. Según contaba en el mencionado medio, su hermano le hizo una brecha cuando jugaban a la billarda. "¡Mamá, si tienen que ponerla un ojo, le doy uno de los míos!", gritaba su hermano, sintiéndose muy culpable. No obstante, todo se quedó en un susto y a Vázquez le dieron siete puntos, lo que fue una decepción para ella, dado que quería tener uno de los ojos azules de su hermano.

Durante su juventud, los vecinos la conocían como la hija "alta, miope y larguirucha" de los Vázquez, lo que la hizo sentir como "un patito feo", tal y como recordaba ella en el mencionado medio. No obstante, con los años dejó de serlo y su madre la apuntó a una agencia de modelos. Dada su espontaneidad y su belleza, las ofertas no le tardaron en llegar. Por ello, su padre tuvo que cuadrar sus turnos de trabajos como transportista y vigilante para llevarla a castings.









Se quedó son "luz y agua"

Vázquez logró dar el salto a la televisión en 1993, gracias a que fue fichada como azafata de 'Un, dos, tres... responda otra vez'. Una vez finalizado su paso por el concurso, durante la etapa que estuvo sin trabajo, llegaron a cortarle "la luz y el agua". Como consecuencia, As súas avoas acudieron al rescate y le ingresaron cinco mil pesetas al mes para que pudiera sobrevivir en Madrid.

Los rumores sobre una supuesta relación con Pablo Iglesias

En 2017, muchos rumores señalaban una posible relación entre Paula Vázquez y Pablo Iglesias. Todo sucedió a raíz de un tuit que el periodista Alfonso Ussía publicó contra la presentadora: "Irene Montero llora, y a mí me da en la nariz que hay una presentadora con pretensiones de actriz en el lecho que ella añora". La comunicadora, muy sorprendida por sus palabras, no tardó en reaccionar: "Me enorgullece que gente como Ussía me pueda ofender porque habla peor de ellos que de mí". "Sigo sin conocer a Pablo Iglesias en persona, pero le admiro muchísimo y a Irene [Montero] también", contestaba Vázquez muy rotunda.

Irene Montero llora,

Y a mí me da en la nariz,

Que hay una presentadora

Con pretensiones de actriz

En el lecho que ella añora. — Alfonso Ussía (@alfonso_ussia) September 12, 2017

A pesar de la reacción de la presentadora, los usuarios de Twitter siguieron alimentando el rumor. "Vaya día me estáis dando", apuntaba Vázquez junto a los hashtags "cotilleos", "fake", "señor dame paciencia" y "lo que hay que aguantar". Al ver que no lograba frenar los comentarios, horas después, publicó un vídeo en el que aparece manteniendo una conversación en el coche con su padre sobre el tema.

"¿Tú conoces a Pablo Iglesias en persona?", preguntaba la presentadora a su padre, quien negaba con la cabeza. "Yo tampoco", añadía Vázquez. "Es más. Ni nunca he estado cerca de él ni por casualidad. Jamás estuve ni cerca", contaba el padre de la presentadora. "Yo tampoco", insistía la comunicadora. "Pues están diciendo en todas las teles que tengo algo con él", contaba Vázquez a su padre. "Quedarán mal ellos. Fatal. Cuando se den cuenta de que es mentira...", opinaba él. "Pero quedarán mal muchos porque lo han dicho en la tele, la radio...", señalaba ella.

"Decían que estaba con un empresario"

Sin embargo, no es la primera vez que manifestar su ideología política le perjudica. "He visto poner opiniones muchísimo más brutales que las mías a compañeros hombres y no les atacan. Si nosotras opinamos, es verdad que hay ensañamiento", decía desde sus redes sociales, "Me duele que pasen los años y ver a compañeras que valen muchísimo, que sacan las castañas del fuego, que renuncian a la maternidad, a una vida estable, que tienen que cargar con el cuidado familiar y no mejoran su calidad de vida porque su sueldo no aumenta", agregaba tras opinar que "se confía mucho antes en un hombre sin experiencia que en una mujer madura".

Además, al final del vídeo, recuerda cuando la prensa rosa lazó el rumor de que había iniciado una relación con un empresario mucho mayor que ella. Sin embargo, resultó ser su padre. "¿Te acuerdas de aquella vez que me sacaron contigo? Decían que estaba con un empresario", recordaba Vázquez entre risas. "Sí, tenían razón, yo tenía una empresa de blindados, lo que pasa que no era mía", bromeaba su padre, lo que provocó las risas de la presentadora. "Trabajabas para ellos", aclaró ella. "Cómo son los cuentos...", zanjaba, mostrándose muy crítica con los bulos.

Conversaciones con mi padre sobre Pablo Iglesias . ¿ tú le conoces, papa? pic.twitter.com/3ieDUKuJr4 — Paula Vázquez ???? (@PaulaVazquezTV) September 14, 2017





El motivo de su parón en televisión

'Fama a bailar' fue el último programa que Vázquez presentó en abierto. Desde entonces, no se le ha visto mucho en televisión. La comunicadora ha seguido recibiendo ofertas de trabajo, pero casi todas ellas relacionadas con el mundo del corazón, lo que ella rechaza al no ser de su agrado. Actualmente, se encuentra esperando el estreno de 'Celebrity Bake Off', talent culinario que conduce en Amazon Prime Video. No obstante, ha preferido vivir de sus ahorros hasta ahora, ya que "se sufre muchísimo cuando haces cosas que no te gustan".

"Conozco compañeras que llevan muchos años como colaboradoras, con un talento inmenso y no terminan de darles el espaldarazo para tener su propio programa. Hay cadenas donde han desaparecido las mujeres del prime time y late night. Volvemos al patriarcado, se ha acabado la crisis y hay trabajo para ellos y para nosotras no o bien lo hay pero de mala calidad o mal remunerado. Yo prefiero quedarme en casa", contaba en una entrevista para 'La Vanguardia', haciendo referencia a que las presentadoras reciben menos ofertas de trabajo según van cumpliendo años.

"Me han llamado para algunas cosas que me han interesado y no han salido adelante y para otras que prefiero ver desde casa", agregaba, señalando que hay otros trabajos que no ha querido aceptar porque no encajaban con ella. "Me dedico a la televisión antes de que nacieran las privadas, he visto evolucionar la tele y, por desgracia ahora, involucionar, que es relegar a mujeres con talento al papel de tía buena. Yo sé que estos días, con lo que estoy diciendo, seguro que jamás volveré a trabajar en la tele de este país; no se dicen estas cosas y se aceptan trabajos porque no se tiene otro remedio. Pero yo no lo hago", declaraba.

"Tenía ofertas, pero no las aceptaba. No entiendo el entretenimiento como un lugar donde humillar o utilizar para tú quedar bien. Yo siempre he querido que sea un lugar que sirva de trampolín", añadía. Además, aclaró el motivo por el que no acepta las ofertas para formatos de crónica social: "Da la sensación de que la vida personal se convierte en un cómic y eso me hiere incluso como espectadora. Cuando Mayra Gómez Kemp presentaba el 'Un, dos, tres' nadie sabía si estaba casada o soltera, si tenía o no hijos. Sin embargo, ahora conocemos la vida privada de todas las presentadoras y no debería ser así".

Sin embargo, también mencionó en una entrevista para 'Lecturas' que había alguien que impedía avanzar su trayectoria profesional, una identidad que no quiso desvelar. "Me llegan propuestas y cosas que molan mucho, pero luego no sé qué pasa en las cadenas, no sé si será político o qué", contaba, dejando caer que, además de su edad, otra posible causa por la que nmo recibía ofertas era por no esconder su ideología política.









Cuida de su padre

Actualmente, tampoco ha puesto mucho esfuerzo en retomar su trabajo, dado que se encuentra centrada en cuidar de su padre, José Ramón. El progenitor de la comunicadora padece de cáncer de pulmón. "Lo está llevando francamente bien. Tiene un par de días al mes que está más pachucho, pero está pudiendo con el cáncer, que es lo importante", contaba Vázquez al respecto.

Por este motivo, la comunicadora ha decidido trasladarse a Barcelona para estar con él todo el tiempo posible y poder cuidarle en todo momento. Una decisión que también agradece, ya que no quería estar en Madrid durante la pandemia "por la forma tan desquiciante de hacer política que tiene el PP" ante la crisis del coronavirus.

La presentadora acompaña a su padre a todas las sesiones de quimioterapia y radioterapia, además de pasar tiempo juntos y salir a caminar. "Mi padre es muy activo en su barrio y cuando salimos a pasear todo el mundo se acerca para comentarle cosas, animarlo, darle cariño… Está siendo muy gratificante", contaba.

Como consecuencia, Vázquez se mostró muy contenta cuando llegó el día en el que su padre se despedía de la quimioterapia, lo que no dudó en compartir en redes sociales. "¡Última sesión de Quimio! - 'Hija sube una foto al Instagram, que estoy muy contento' (he creado un monstruo) -¡Cómo para no estarlo, papá!", declaraba en sus redes sociales.









Operaciones

La presentadora siempre se ha mostrado muy sincera y no tiene problema en reconocer que ha pasado por quirófano en más de una ocasión y los tratamientos a los que se somete para mantenerse joven. "Me operé la nariz con 22 años y para entonces se me crucificó como si yo fuera Cher", reconocía desde sus redes sociales. "Esta mañana me he despertado con la cara algo hinchada y casi me crucifican aquí en Instagram. Cuelgo esta para que podáis ampliar a gusto, esto va para las cotillas criticonas", señalaba desde su cuenta oficial de Instagram junto al hashtag #CuantaSororidad y #NoDejaisDeSorprenderme.

"Ah, y pienso retocarme todo lo que el presupuesto me permita", agregaba, dejando claro que suele someterse a retoques estéticos y que no le importa reconocerlo. A pesar de ello, asegura que la única vez que ha pasado por quirófano ha sido para operarse la nariz. No obstante, sí que suele aplicarse tratamientos de belleza como bótox.

Tras reconocer esto, apuntó que en la sociedad está mal visto envejecer, pero también utilizar recursos para frenarlo. "Si ellos lo hacen, es un retoque y si nosotras lo hacemos, es cirugía estética", se quejaba, haciendo referencia a la diferencia de trato entre presentadores y presentadoras.









La enfermedad que sufre

Hace tiempo, la presentadora confesó a sus seguidores que tenía Rosácea, una enfermedad cutánea que provoca rojeces e irritaciones en la piel. "Estos días he recibido un correo que me ha conmovido. Lo firma Yolanda y de una manera muy cariñosa me cuenta lo importante que ha sido para ella detectar a tiempo su Rosácea y poder controlarla. Así que me he animado a volver a contaros cómo va mi Rosácea", escribía la comunicadora en sus redes sociales.

"Y es que ahora ya la tengo controlada. Gracias a mi dermatóloga. Tardé mucho tiempo en acudir a un profesional porque, al principio, no le daba importancia, de vez en cuando la cara se me ponía roja, notaba los poros más dilatados en las mejillas, con granitos, picor, sequedad, algo de inflamación sobre todo en la nariz y picor en los ojos, especialmente lo notaba cuando tomaba alcohol, comidas picantes, o me ponía al sol, también con los cambios de temperatura", contaba en su cuenta oficial de Instagram.

"Es a partir de ahí que comienzan mis visitas al dermatólogo. Pero ha sido solamente cuando me lo he tomado en serio, y he seguido a rajatabla los tratamientos, cuando he notado una diferencia increíble. Pero cada persona es un mundo, y mi tratamiento quizás no sirva para ti. Por eso es tan importante que acudas a un dermatólogo/a. Os deseo mucha suerte, Salud y una piel saludable", agregaba.

De la misma manera, ha reconocido que sufrió ansiedad cuando comenzó a alejarse de las cámaras y a recibir menos ofertas de trabajo: "Muchas cosas personales estaban aparcadas por no salir de la burbuja televisiva desde que era una cría. Pero después de pasar por un momento personal difícil, salí fortalecida. Ahora relativizo todo mucho más y mi vida ya no gira alrededor de mi trabajo, sino de mí y de los míos. Curiosamente, eso me hace mucho más estable en mi trabajo".









Dura pérdida

Chicho Ibañez fue quien descubrió a Vázquez, lo que creó un estrecho lazo entre ambos. Por este motivo, cuando falleció, la presentadora lo pasó muy mal. El pasado 2019, el conocido director murió como consecuencia de una extraña enfermedad bautizada como púrpura hemorrágica. Como consecuencia, la presentadora quiso participar en el homenaje que 'Lazos de sangre' preparó para él.

La comunicadora se mostró muy emocionada al recordarle y no logró retener las lágrimas: "Yo estaba en Galicia cuando murió. Me va a costar... Me quiero quedar con una nota que él me dio con un ramo de flores cuando cumplí 18 años... perdón 19 años. Estábamos preparando un número musical y con el ramo me desubiqué y me echó del número".

"En la nota me decía 'No te olvides nunca de hacer solo las cosas que te hagan sentir potoplom potoplom'. Era su manera de hablar del corazón. Por eso estoy hoy aquí", contaba la presentadora con añoranza, aparentemente emocionada.









Su conflicto con Jorge Javier

El pasado 2020, Jorge Javier Vázquez y Paula Vázquez protagonizaron un tenso enfrentamiento. La mecha que prendió su discusión fue una de las publicaciones del presentadora de 'Sálvame' en su blog de 'Lecturas'. El comunicador se mostraba muy agradecido, de forma muy irónica, por la marcha de Vázquez de la cadena por "conciencia". A pesar de ello, el comunicador aseguró que siente aprecio por ella: "Le tengo mucho cariño a Paula porque es compañera y porque compartimos apellido".

"Gracias a ella estoy trabajando mucho en Mediaset", escribía el presentador. "Ella decidió irse porque quiso incluir una cláusula de conciencia en su contrato y parece ser que como no le concedieron ese deseo se largó. Nunca se lo agradeceré lo suficiente porque como yo no tengo conciencia no paro de trabajar", aseguraba Jorge Javier con un tono sarcástico. "Pablo Iglesias nos pidió a la camarada Paula Vázquez y a mí que hiciéramos un poco de ruido para desviar la atención hacia otro foco que no fuera el Gobierno. Ahora que soy líder de la izquierda debo de tener claras mis prioridades", revelaba entonces.

Esta publicación de su blog fue muy polémica y no tardó en despertar cientas de reacciones en Twitter. "Tú eres ante todo, ¿gilipollas?", le respondió un usuario de la red social. No obstante, lo más llamativo de esto es que Paula Vázquez corroboró lo que dijo el tuitero. "Alguien tenía que decirlo", le contestaba la presentadora. No obstante, no fue la primera vez que ambos demostraron no llevarse demasiado bien.

"Sálvame es el programa más machista y misógino que existe en la televisión. Años viviendo de criticar la vida privada de 'fundamentalmente' mujeres ¿Y ahora resulta que son la epifanía del sentido común?", se quejaba la comunicadora desde su cuenta oficial de Twitter junto al hashtag #abuenashorasmangasverdes y #amosnomejodas. En ese momento, Jorge Javier no quiso pronunciarse, pero se reservó para su blog.









Accidente en directo

Como consecuencia de su larga trayectoria en Antena 3, donde estuvo al frente de importantes programas como 'El número uno' o 'Te lo mereces', la presentadora fue elegida para despedir el año desde la Puerta del Sol junto a Carlos Sobera. Ambos presentadores vivieron una velada muy divertida, sin embargo, Vázquez tuvo que enfrentarse a un incómodo momento.

La comunicadora sufrió un percance con su vestido. Ella se encontraba hablando a los espectadores cuando, de pronto, se rompió el único tirante que sujetaba el vestido. Este momento ocurrió justo antes de que el reloj comenzase a sonar, lo que hizo el momento todavía más tenso.

Consciente de lo que acababa de pasar, Sobera reaccionó de inmediato e intentó ayudar a su compañera a sujetar su vestido y arreglar el roto. No obstante, no fue posible y el sastre tuvo que entrar en plano durante el directo para reenganchar el tirante antes de que comenzasen a tomar las uvas. A pesar de ello, este momento se quedó en una anécdota divertida que ambos resolvieron con total naturalidad.









Filtró su teléfono

El pasado 2012, la presentadora cometió un error que no tardó en revolucionar las redes sociales. Vázquez publicó una imagen en la que se podría leer su número de teléfono personal. Consciente de lo que había pasado, borró la fotografía de inmediato para que la información no se difundiese. No obstante, ya era demasiado tarde, ya que la velocidad de los usuarios de Twitter va más allá y su número llegó a todo el mundo.

Tal y como contó la comunicadora, no dejó de recibir llamadas y mensajes por WhatsApp. Ante esto, la presentadora pidió que dejasen de usar su número privado, pero no hicieron caso y seguían intentando contactar con ella. Con intención de detenerles, Vázquez compartió una captura con algunos de los números que la estaban mandando mensajes, pero no funcionó.

Entre todos los mensajes que recibió, algunos se limitaban a saludarla, mientras que otros le suplicaban que volviese a presentar algunos de sus programas más míticos como 'Fama a bailar'. La presentadora ignoró todos los mensajes y continuó haciendo públicos los números de algunos usuarios de la red social, amenazando con seguir haciéndolo si el bombardeo de mensajes y llamadas no cesaba.

Ante esto, muchos de sus seguidores se quejaron y la advirtieron sobre que es ilegal difundir números de teléfono o datos personales de particulares, a través de medios o redes sociales. Dado el revuelo, a la presentadora no le quedó otra que armarse de paciencia y cambiarse de número.













Premios

La presentadora cuenta con una larga trayectoria, por lo que ha sido galardonada en varias ocasiones: Premio Mejor Trayectoria en Televisión por la Televisión de la Rioja, Premio Pura Moda 2015 a la mejor trayectoria televisiva, Estrella Costa del Sol por el Ayuntamiento de Benalmádena, 'Galego/a do Mes' por El Correo Gallego en abril de 2001, Antena de Oro (2004), Micrófono de Oro (2005), Camaleón de Honor Especial de Televisión en el Festival de cine y televisión de Islantilla 2009 y Premio Otra Movida 2012.