La nueva oportunidad para Raquel Morillas que podría dar un vuelco a su vida tras el accidente sufrido

"Si Dios quiere, comenzaré a trabajar en la ONCE. Sobre todo, si soy capaz de pasar los cuatro días de formación y el examen", ha confesado a Jorge Javier Vázquez en 'Sábado deluxe', Raquel Morillas, exconcursante de 'GH 3'. Tras el grave accidente que sufrió, ahora puede dar un vuelco a su vida.

"Es muy interesante a mi edad volver a estudiar. Tuve un accidente con unas secuelas que son de por vida y eso me hace tener una discapacidad y, gracias a Dios, puedo beneficiarme de ello. Aguantaré si lo hago bien, si no me voy a la calle como todo el mundo. Estoy deseando ponerme en la calle, a currar, pasar la formación ya. Estaba deseando que llegara este momento", ha explicado la exconcursante de 'Gran Hermano' en el programa presentado por Jorge Javier.

Se está dedicando a fondo y lleva muy bien la preparación previa a trabajar en la Organización Nacional de Ciegos Españoles: "Estoy estudiando todos los cupones, me los estoy intentando aprender de memoria y ya sé cómo funcionan. Estoy deseando que me veáis con el chaleco fluorescente. Me voy a poner unas gafas negras y espero que me quiten los cupones de las manos. He aprobado y ahora tengo que esperar para poder ir a hacer la formación con gente ya veterana y solo son dos días esa formación. Por lo que enseguida me veréis con el chaleco de la ONCE y a repartir ilusión. Ojalá que dé muchos premios. Estoy muy feliz".

Morillas ha confesado que le irá muy bien el dinero de su nuevo trabajo, porque se encuentra en una situación un tanto difícil: "Yo pago 1.400 euros al mes entre hipoteca y comunidad. El inquilino, que no me paga desde agosto, me tiene que dar 1.900. Tú me dirás cómo salgo yo de esto. Vivo un poco al día. Tengo una vida normal, pero claro, si tú tienes de gastos 2.500 euros y cobras 1.200, pues tenemos un problema... Este hombre me debe 11 mil euros. Por supuesto, ya hay denuncia y todo".