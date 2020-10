Un neurocientífico rebate las advertencias de Cavadas sobre la vacuna: "Son declaraciones irresponsables"

El doctor Pedro Cavadas volvió esta semana a ser protagonista de la actualidad después de estar como invitado en el programa "El hormiguero". En el espacio que presenta Pablo Motos, el prestigioso médico criticó muy duramente la gestión del gobierno en la pandemia del coronavirus y fue especialmente crítico con Fernando Simón. "¿Quién estaba al cargo? No lo sé. Si alguien me dice que es una persona con nombre y apellidos quien estaba al cargo, pues el resultado no ha sido muy bueno", dijo sobre el epidemiólogo zaragozano.

Cavadas también auguró que seguiremos con las mascarillas durante mucho tiempo y habló sobre las vacunas en las que se está trabajando para poner freno a la pandemia. El doctor no ve posible que haya una vacuna eficaz y segura hasta dentro de varios años. "No veo mucho el motivo de contar mentiras a la población. Es imposible que haya una vacuna testada como toca en meses porque eso suele tardar años, como mínimo dos, si queremos algo rápido sufriremos las consecuencias. Y luego pongamos que somos 9 mil millones de personas en el mundo. Para que te puedas mover de un lado al otro... habrá que fabricar unas 5 o 6 mil millones de dosis", ha aseverado el doctor valenciano.

Ya hace dos semanas, Cavadas se mostró en esta misma postura recordando que era "un asunto complejo". “En mi bola de cristal veo que para volver a la normalidad necesitaremos dos o tres años", ha señalalo.

Por último, dijo ante Motos: “Habrá que definir quién se va a poner la vacuna contra el coronavirus porque va a provocar encefalitis. Eso ha pasado con todas las vacunas y luego se han tenido que hacer correcciones”

LA RESPUESTA DE UN NEUROCIENTÍFICO

Unas palabras en pleno directo en "El Hormiguero", un programa con más de dos millones de personas de audiencia, que han generado un gran revuelo ante un tema tan polémico como son las vacunas. El neurocientífico Pablo Barrecheguren ha querido responder en redes sociales a Cavadas tildando de "irresponsables" sus palabras. "Estas declaraciones irresponsables no se deberían permitir en televisión. Lo que está haciendo Cavadas es especular delante de millones de personas sin saber los datos experimentales, y lo hace en una situación donde ya hay mucha gente que desconfía de la vacuna", ha señalado el neurocientífico.

MERCEDES MILÁ ATACA A CAVADAS POR SU ASPECTO GUERRILLERO

Desde el ámbito del periodismo también han surgido voces críticas contra Cavadas. Es el caso de Mercedes Milá, que el sábado decía no entender el prestigio adquirido por el doctor Cavadas para hablar sobre el coronavirus. "Pero Iñaki, ¿este señor quién es?", preguntaba Milá a Iñaki López en "La Sexta Noche". . "Bueno el doctor Cavadas es un gran experto y un médico muy conocido que además desarrolla una importantísima labor en África con gente muy desfavorecida a la que está llevando, por ejemplo, cirugía, medicina, atención médica. Es un médico muy conocido". "Yo francamente te diré una cosa, que puede ser una frivolidad y sobre todo si es un médico tan estupendo como tú dices. Yo desde luego no lo conozco, me suena el nombre pero no lo conozco. Pero, ya ese aspecto de guerrillero con el que se ha presentado en el programa de Pablo a mí no me gusta", señalaba.

Tas estas palabras, Mercedes Milá sí aplaudía la labor de Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas Sanitarias: "A mí me merece muchísimo respeto, que quieres que te diga. No voy a decir lo contrario porque es lo que me merece. Creo que tenemos una inmensa suerte de tener a Fernando Simón en estas circunstancias".

