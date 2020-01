Netflix anuncia una serie de Sánchez Arévalo y un concurso musical

La primera serie de Daniel Sánchez Arévalo, "una historia de amistad y superación", con protagonistas femeninas, y el concurso musical "A cantar", presentado por Ricky Merino, son algunas de las novedades anunciadas este jueves por Netflix con estreno previsto entre este año y 2022.

En un encuentro con periodistas en la sede de la Academia de Cine, Diego Ávalos, vicepresidente de contenidos originales de la plataforma para España, ha anunciado un total de siete nuevos proyectos originales españoles.

En este 2020 debutará el concurso musical "A cantar", con seis participantes y un bote de 30.000 euros, y un documental sobre el fenómeno de "La casa de papel" (3 de abril).

Entre 2021 y 2022 llegarán la serie de Sánchez Arévalo, sobre la que no se han dado más detalles, otra serie protagonizada por Blanca Suárez llamada "Jaguar" y tres películas.

"Jaguar", producida por Bambú, está ambientada en los años 60 cuando España albergaba a cientos de nazis refugiados tras la Segunda Guerra Mundial. Suárez dará vida a una joven que logró sobrevivir a Mauthausen y que está tras la pista de Skorzeny, conocido como el hombre más peligroso de Europa.

En cuanto a las películas, se trata de "Amor de madre", dirigida por Paco Caballero ("Perdiendo el Este") y protagonizada por Carmen Machi y Quim Gutiérrez, que interpreta a un joven al que acaban dejar plantado en el altar.

Por si eso no fuera suficiente, su madre (con tendencia a la sobreprotección) decide acompañarle en su luna de miel para no perder el dinero del viaje. Mientras él no puede sentirse más miserable, su madre disfruta de las mejores vacaciones de su vida.

La segunda película anunciada es el nuevo largometraje de Dani de la Orden, aún sin título, una comedia romántica protagonizada por Álvaro Cervantes y Susana Abaitua.

La historia arranca cuando él decide internarse voluntariamente en el centro psiquiátrico donde ella reside con el objetivo de reencontrarse tras haber pasado una noche juntos.

Por último, "Fuimos canciones" verá la luz el año que viene y es fruto de la adaptación de dos novelas de Elísabet Benavent englobadas bajo el título "Canciones y recuerdos".

A lo largo de este 2020 Netflix también tiene previsto estrenar otras tres series españolas, que ya había anunciado. "Alguien tiene que morir" es un thriller de tres episodios ambientado en una aristocrática casa de campo. Dirige el creador de "La casa de las flores" Manolo Caro, que contará en el reparto con Carmen Maura, Ester Expósito, Cecilia Suárez o Ernesto Alterio, entre otros.

"El desorden que dejas" es la adaptación de la novela de Carlos Montero, creador de "Elite", y reflejará una "Galicia nunca vista" con el propio Montero a la dirección y un reparto encabezado por Inma Cuesta, Bárbara Lennie y Tamar Novas.

En tercer lugar, "El inocente", con Mario Casas dirigido por Oriol Paulo y basada en la novela de Harlan Coben. Alexandra Jiménez, Aura Garrido y José Coronado también están en el reparto.

Asimismo Netflix ha anunciado la fecha de estreno de la película española "Hogar", también con Mario Casas y Javier Gutiérrez, dirigidos por los hermanos Alex y David Pastor. Será el 25 de marzo.

La temporada final de "Las chicas del cable", ambientada durante la Guerra Civil española, se estrenará en dos partes y la primera llegará el 14 de febrero.