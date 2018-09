"En palabras del legendario Frank Sinatra, me temo que el momento ha llegado, amigos. Y repentinamente. Me dijeron que solo tengo días [de vida]. Es muy surrealista. Muchas gracias por todo el apoyo que he recibido. Adiós a mis amigos". La periodista de la BBC, de 40 años, Rachael Bland sorprendió a todos este lunes con este mensaje en sus redes sociales. La popular reportera llevaba peleando desde 2016 contra un cáncer. Aquel año, se le detectó un bulto del tamaño de una nuez en uno de sus senos. Fue de inmediato al médico, pero estaba tranquila. Pensaba que a lo sumo le sacarían ese pequeño quiste. Pero después de los primeros análisis le dieron la peor noticia: era un tumor maligno. En las últimas semanas, el proceso se ha acelerado y el pasado lunes conocía su fatal desenlace.

In the words of the legendary Frank S - I’m afraid the time has come my friends. And suddenly. I’m told I’ve only got days. It’s very surreal. Thank you so much for all the support I’ve received. Debs and lozz will continue with the #youmebigc podcast. Au revoir my friends. ���� pic.twitter.com/DhMurbqMJz — Rachael Bland (@Rachael_Hodges) 3 de septiembre de 2018

Tan solo dos días después de despedirse de la audiencia a través de Twitter con un emotivo mensaje, Bland ha fallecido, dejando un hijo de tres años, Freddie. Su marido Steve se despidió de ella, compartiendo la noticia de su muerte y la devastación que, tras su pérdida, asola a la familia de la presentadora fallecida. "Estamos aplastados, pero ella querría que agradeciese a todos los que se interesaron por su historia o enviaron mensajes de apoyo. Nunca sabréis cuánto significaban para ella".