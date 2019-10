Muere Margarita Seisdedos, la mediática madre protectora de Yurena

Margarita Seisdedos, la mediática madre de la cantante Yurena, ha fallecido este martes a los 91 años de edad tras una larga lucha contra el Alzheimer y el Parkinson. Ha sido la propia artista quien ha dado a conocer la noticia a través de las redes sociales.

La cantante de 'No cambié' ha escrito con gran dolor y una imagen de su madre: ''Hoy mi vida ha estallado por los aires en millones de pedazos imposibles de recomponer. Mi alma y mi corazón se han partido en millones de trozos. Hoy me siento morir. Mi luz, mi Estrella, mi vida, mi ángel, mi reina, mi aliento, eso has sido para mi mamá , desde que nací hasta tu último aliento. Siempre permanecerás en mi alma y en mi corazón, hasta mi último suspiro en esta vida. Nada volverá a ser igual, estoy totalmente rota, y nada podrá recomponer las piezas de mi vida. Te he querido, te quiero y te querré con toda mi alma, más que a mi propia vida, hasta el final de mis dias. Hubiera dado mi vida por salvar la tuya. Has sido la mejor mamá del mundo y estoy orgullosa de ti hasta el infinito. ¡TE QUIERO CON LOCURA MAMÁ!''.

Margarita se hizo muy conocida hace más de una década por defender vehementemente a su hija en los platós y programas de televisión de los ataques que recibía.

Las redes sociales se han volcado con la famosa en un momento tan duro y han llenado el post con mensajes de cariño.

Recordemos que el estado de salud era muy delicado, durante este último año Yurena ha ido adelantando su preocupación por su madre, preo no fue hasta el pasado mes de septiembre cuando la artista hizo saltar las alarmas con su siguiente post: ''Hoy lamentablemente no podremos celebrar tu cumple como a mí me gustaría y como tú mereces, pero lo que si vamos a celebrar y por lo que doy gracias, es porque un año más pueda estar a tu lado, aunque sea en estas circunstancias tan tristes y preocupantes. Rezo cada minuto para que te recuperes en la medida de lo posible y puedas regresar a casa conmigo por mucho tiempo más para seguir disfrutando de ti, cuidándote y dándote todo el cariño del mundo, el que tú te mereces ama. Mi luz, mi ángel de la guarda, mi Estrella. Eso eres tú mamá''.