Muere la madre de Mercedes Milá

Duro golpe para Mercedes Mila. Según ha informado este viernes "La Vanguardia", su madre Mercedes Mencos ha fallecido esta madrugada tras luchar contra una dura enfermedad. Una dura perdida que se produce siete años después de la del padre de la periodista, José Luis Milá Sagnier a los 93 años. La fallecida era madre de los periodistas Mercedes y Lorenzo Milá. Además, era nieta de los marqueses del Amparo y bisnieta de Rómulo Bosch, quien fue alcalde de Barcelona.

"Mi madre es un amor. Somos seis hermanos, yo soy la mayor y he vivido fuera siempre. Ahora tengo la oportunidad de estar mucho con ella y no la quiero perder", dijo la presentadora en referencia a su madre en 2016 cuando visitó '¡Qué tiempo tan feliz!'. "Todas las mañanas se despierta con dolor de barriga, entonces yo le digo que se tome una manzanilla. Pues eso parece una tontería, pero es estar ahí al lado, porque me acuerdo de la de veces que eso me diría eso cuando iba al colegio", contó también en su paso por el programa de Telecinco.

Mercedes se había apoyado mucho en su madre en estos últimos años tan complicados para ella. En 2018, durante una entrevista para la revista "Lecturas", la periodista admitió haber sufrido mucho tras una ruptura sentimental - la separación de su pareja Carlos Castillo - que la hizo "descender a los infiernos". Llegó a sufrir tal depresión que tuvo wue dejar la televisión durante un tiempo.

La catalana volvió en 2018 a la televisión estrenando un nuevo programa en la plataforma de pago Movistar+.