Movistar+ lanza mañana Movistar+ Lite, su nueva plataforma por Internet

El presidente de Movistar+, Sergio Oslé, anunció hoy que Movistar+ Lite, su nueva plataforma por Internet, se lanzará mañana, miércoles, y que contendrá una selección de contenidos "muy potente" que va a "revolucionar" el mercado audiovisual en España.

"Cuando comparas nuestra propuesta de valor a los clientes por ese precio (8 euros al mes), consideramos que es muy atractivo para determinados segmentos", dijo Oslé a Efe. "No es una experiencia completa y hay cosas interesantes que no están, pero creemos que hay una demanda de este producto y no la estábamos cubriendo", agregó.

La plataforma, anunciada oficialmente hace un mes, permite un mes de uso gratis, un total de dos streamings simultáneos y la posibilidad de cancelar en cualquier momento. "Es una app para todos que estará disponible en todos los dispositivos relevantes del mercado y para cualquier operador", valoró Oslé.

Se trata de la respuesta de Movistar para competir frente a Netflix, HBO o Amazon Prime Video, una nueva plataforma que por ahora limitará su servicio a España.

Oslé, acompañado para la ocasión por varios de los protagonistas estrella de la plataforma, como Andreu Buenafuente, David Broncano o Patricia Conde, explicó que el servicio ofrecerá tres niveles de experiencia: una gratuita (disponible sin ser cliente de Movistar), la versión Lite (con #Cero , #Vamos, Movistar Series y Seriesmanía), así como la versión Movistar+, la más completa.

"Lo que marca un antes y un después aquí es el catálogo tan especial que tenemos. Por primera vez, un único servicio junta Entretenimiento, Ficción y Deporte", sostuvo el directivo.

Oslé hizo especial hincapié en las más de 350 cabeceras de Entretenimiento, como Late Motiv o La Resistencia (además del catálogo histórico de programas propios), las más de 4.600 historias de Ficción (con series como "Mad Men" o "Young Sheldon") y la apuesta por 20 competiciones deportivas de relevancia mundial.

"O pagas los 8 euros o a Supervivientes", bromeó Broncano, provocando las risas de todos los presentes. "Cada día que pasa estoy más feliz de estar aquí. Es el mejor hábitat para hacer comedia", sostuvo, por su parte, Buenafuente.

Ambos hicieron alusión al nombre de la plataforma y la confusión a la hora de pronunciarlo ("Lait o lite").

"Buscábamos una marca que tuviera cierto nivel de notoriedad, algo conocido, y llamara la atención de nuestro target, más joven y desenfadado", explicó a Efe el directivo, quien apuntó que el 97% del consumo de sus series es ya bajo demanda, mientras que el consumo del Entretenimiento bajo demanda supera el 60%.