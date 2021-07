El motivo por el que Rocío Flores se fue antes de tiempo de 'El Programa de Ana Rosa': "Ya no estará"

Rocío Carrasco es la absoluta protagonista de la nueva temporada de Telecinco. Hace unos meses, acaparó todos los medios de comunicación y revolucionó el mundo de la televisión con sus testimonios en 'Rocío, contar la verdad para seguir viva'. Esto se debe a que rompió su silencio tras más de 20 años sin pronunciarse sobre los que de verdad pasó en su matrimonio con Antonio David Flores y el motivo por el que se separó de su familia.

Su vuelta ha revolucionado por completo Mediaset, ya que su denuncia a su exmarido por malos tratos hizo que 'Sálvame' decidiese despedir a quien era su colaborador. Al igual que las diferentes opiniones que se plantearon sobre su verdad provocó conflictos tanto entre colaboradores como entre programas, ya que dio pie al enfrentamiento entre 'El Programa de Ana Rosa' y el programa producido por La Fábrica de la Tele. Por si fuera poco, todo esto ha desencadenado en que 'Sálvame' ha decidido fichar a Rocío Carrasco como nueva colaboradora, por lo que su presencia ha dejado de ser puntual.

Como consecuencia, todos se encuentran muy expectantes ante cualquier movimiento o declaración por parte de su protagonista, su exmarido o su hija, Rocío Flores. Sin embargo, el ex Guardia Civil se encuentra alejado de las cámaras desde su despido. A diferencia de su hija, quien trabaja actualmente como colaboradora en 'El Programa de Ana Rosa', para analizar el reality de Honduras, y 'Supervivientes', por lo que ellas son las que más voz están teniendo al respecto.

Este hecho ha provocado que Rocío Flores abandone el programa de la reina de las mañanas antes de tiempo. Esto se debe a que la hija de Rocío Carrasco fue fichada exclusivamente para analizar 'Supervivientes'. No obstante, su vuelta a los platós de Telecinco coincidió con el de su madre, por lo que ha sido inevitable que se le preguntase al respecto, a pesar de que no era su trabajo.

'El Programa del verano' dedicó gran parte del Club Social, espacio presentado por Joaquín Prat, a 'Supervivientes', dado que el reality se encuentra en su recta final. Por este motivo, Flores estuvo muy activa durante toda la tertulia y saliendo en defensa de Olga Moreno. Sin embargo, su actitud comenzó a enfriarse cuando salieron sobre la mesa algunas cuestiones familiares, ya que la concursante no deja de hablar de ellos en el reality.

"Cuando pongamos el siguiente vídeo ya no estará con nosotros"

“El relato y las vivencias que cuenta Olga y tu madre son diametralmente opuestas. No tiene nada que ver lo que dice una y la otra”, decía entonces el conductor del espacio, respecto a las palabras de Moreno sobre Fidel Albiac. “Pues sí”, se limitaba a contestar Flores tras tragar saliva, visiblemente incómoda por el tema. “Para ti debería ser lo mismo Olga que Fidel desde el punto de vista formal”, comentaba Alessandro Lequio al respecto.

"Ni punto de comparación”, señalaba Flores muy rotunda. A raíz de esto, Beatriz Cortázar aprovechó para preguntarle si sigue con el deseo de acercarse a su madre. “Pues si, es algo que nunca he negado”, contestaba ella. Tras este incómodo momento, Prat intentó cambiar de tema en varias ocasiones para liberar a su compañera de este incómodo momento. No obstante, a continuación les tocaba analizar el fichaje de Rocío Carrasco para 'Sálvame'.

En ese momento, Flores abandonó el plató de Telecinco de inmediato. “Cuando pongamos el siguiente vídeo ya no estará con nosotros”, aclaró el presentador, dejando claro que la colaboradora se había marchado porque iban a analizar el debut de Carrasco como colaboradora y que un acuerdo de su contrato como colaboradora era no hablar de algo que no fuera 'Supervivientes'.