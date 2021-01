Iker Jiménez responde sin pelos en la lengua a los que dicen "que soy masónico o que soy fascista"

El periodista de Mediaset, Iker Jiménez, se ha mostrado enfadado en las últimas horas después de algunas actitudes que han marcado la marcha de la Navidad. Estas fiestas, nos habían advertido desde hace algunos meses, no iban a ser como a las que estábamos acostumbrados, ya que las restricciones iban a provocar que nos viésemos obligados a estar con menos gente y durante menos tiempo.

Todo, recalcaban las autoridades sanitarias, para combatir la pandemia que se ha llevado ya la vida, según los datos del Ministerio de Sanidad, de al menos 50.000 personas. Algo, no en vano, que todavía muchos no han comprendido.

La polémica 'rave' de Barcelona

El caso que más ha llamado la atención ha sido la famosa 'rave' que se había organizado en la localidad barcelonesa se Llinars del Vallés Barcelona. Una fiesta que había congregado a decenas de personas alrededor de una nave abandonada y que, sin mascarillas ni distancia de seguridad, estaban desafiando a la pandemia.

Fueron 40 horas de macrofiesta, donde la música tecno era lo que más se escuchaba, ya que en un primer momento hicieron oídos sordos a las reclamas de los Mossos, que les habían pedido abandonar la fiesta. Algo que no hicieron y que provocó que este sábado al mediodía más de 200 agentes de la policía catalana tuvieran que entrar en la nave, poniendo fin a una de las mayores irresponsabilidades vistas durante la noche de Nochevieja.

El mensaje de Iker Jiménez a los irresponsables

Todas estas actitudes irresponsables han provocado el enfado del presentador de Mediaset, que desde hace algunos meses lleva preguntándose sobre los secretos de la covid-19. Una pandemia, ha recordado Jiménez en un vídeo, que ha mutado hasta en dos ocasiones y que ha provocado un confinamiento total en Inglaterra y ya hay varios casos confirmados en España. En las últimas horas la Comunidad de Madrid ha registrado 16 casos confirmados de la cepa británica,y otros 70 posibles casos de esta nueva variante de la Covid-19 están en estudio.

La nueva cepa ya está aquí.

¿Cómo podemos convencer a la gente de que POR FAVOR tome serias medidas de protección? pic.twitter.com/Oj0jS35jmS — Iker Jiménez (@navedelmisterio) January 4, 2021

Esto es lo que ha obligado a Iker Jiménez ha volver a recalcar el mensaje de responsabilidad pública. "Os pido que os protejáis, que esto es por todos, nadie puede hacer su vida cotidiana por todo, y es inaudito que no le des importancia, que estén concentrados, que estés de farra. No sé cómo decirlo, qué vamos a hacer, ¿llorar otra vez?, pongamos todos algo por nuestra parte, la libertad está en juego si no nos tomamos esto en serio".

Iker Jiménez responde a los que le acusan de ser "masónico" y "fascista"

El director de 'Cuarto Milenio' ha grabado un vídeo en el que responde a todos sus haters, los que le acusan de ser "masónico" o "fascista", como él dice.

Y un favor. No perdáis el tiempo escribiendo gilipolleces que no conducen a nada y actuad YA!!

¡Hay mucho en juego! pic.twitter.com/fHvGbR8V9W — Iker Jiménez (@navedelmisterio) January 4, 2021

