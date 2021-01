Mónica López menciona por error a Xabier Fortes tras este vacile de sus colaboradores: "Qué vergüenza"

Este martes, después de informar de las últimas novedades políticas y de cómo se encuentran las calles de Madrid tras el paso de la borrasca Filomena, 'La Hora de La 1' ha dado paso a la sección presentada por Nacho García y Miguel Campos: 'La Hora con punta'.

Los colaboradores han entrado con su característico entusiasmo para comenzar con su sección, en la que suelen dar noticias con un toque de humor para también hacer reír a los espectadores tras ser informados de todo lo que está pasando actualmente en el mundo: pandemia, ola de frío, decisiones políticas...

Ambos colaboradores se han sentado al lado de Mónica López y han comenzado a informar de los hechos más llamativos y curiosos de la actualidad: "La guardia urbana caza a un hombre en patinete por la Ronda Litoral", ha comenzado diciendo Campos para dar paso al vídeo en el que se muestra lo sucedido.

"¿No os recuerda un poco al youtuber 'Fortres'? ¿Ese si que lo conoces no?", ha preguntado Campos a la conductora del espacio de TVE. "No", ha reconocido López. "¡No! ¡Porque me lo he inventado! Era una trampa para ver si decías que sí", ha exclamado Campos entre risas, asegurando que se trataba de una broma para ver si la presentadora era sincera.

"¡Qué puta vergüenza!", ha declarado la comunicadora sin poder contener la risa. "De hecho, perdona, he pensado que hablabas de Fortes y yo: '¿Fortes se ha metido a oficial youtuber?'", ha explicado la presentadora. "¿De verdad hace vídeos?", ha agregado García para seguir la broma.

'La Hora de La 1'

La mención a los youtubers

Esta mención a los youtubers se debe a que, antes de dar paso a Nacho García y Miguel Campos, López ha informado sobre la última polémica protagonizada por El Rubius. Este lunes, el popular youtuber anunció, a través de uno de sus 'streams' en Twitch, que va a dejar de cotizar en España.

El Rubius confesó que se iba a vivir a Andorra este año, donde fijará su residencia para evitar cotizar en nuestro país: "Llevo los diez años de mi carrera como youtuber pagando aquí". "Me hubiese ido hace muchos años. Literalmente, todos mis amigos están allí. Sé que habrá gente que me critique, pero no me preocupa, hablan sin saber", explicó el youtuber, dejando claro que quiere seguir los pasos de Willyrex, Vegetta o The Grefg, quienes cotizan en Andorra desde hace tiempo.