El momento más complicado de Pilar Rubio en "El Hormiguero": "Estoy bloqueada"

Pilar Rubio ha vuelto a dejar con la boca abierta a la audiencia de "El Hormiguero". La colaboradora del programa ha demostrado en más de una ocasión la gran resistencia que tiene en los deportes, incluso en los más extremos. La prueba que ha llevado a cabo este miércoles en el programa de Pablo Motos ha sido bestial. La colaboradora más todoterreno de televisión se ha metido en una urna llena de agua, se ha dejado encerrar por tres candados, los cuales han cerrado y han dejado caer sus llaves dentro del agua para que ésta las encontrase después y consiguiese abrir el habitáculo.

Ella misma aseguró que no volvería a sumergirse bajo el agua tras hacer una prueba de apnea de 4 minutos y 8 segundos, un tiempo inédito y que más quisieran muchas personas hacer. “Cuando salió me dijo: ‘en la puñetera vida vuelvo a hacer nada bajo el agua’, ha dicho Motos, pero Pilar Rubio no ha podido cumplirlo. “Deseadme suerte. Es una prueba de escapismo que realizan los marines americanos para entrenarse. Me meto en la urna, la llenáis de agua y me cerráis, tirando la llave al agua”, le ha dicho a los invitados Michelle Jenner y Hugo Silva, que se han quedado impactados al ver la prueba. “Si queréis ser cómplices de asesinato… El peligro es que lo voy a hacer con los ojos tapados”, les ha dicho antes de comenzar. En esta ocasión, la mujer de Sergio Ramos se ha sumergido en el agua sin problema alguno, pero con el rostro lleno de preocupación porque es una técnica bastante peligrosa y lo cierto es que nuevamente se ha superado. Cabe decir que la urna tenía un respiradero por el que podía coger aire después de abrir un cerrojo.

PILAR SUPERA LAS PRUEBA Y SE FIJA EN SUS UÑAS PINTADAS

Pilar Rubio ha tenido algunos problemas a la hora de abrir el primer cerrojo, ya que ha tenido que probar por segunda vez en todos. Con el segundo no ha ocurrido eso porque a la primera ha conseguido acertar. El penúltimo lo ha hecho en menos tiempo y el último ya era 'pan comido' para ella, aunque ha confesado: "No encontraba la llave Pablo, ¿no me las podéis poner más grande? ¿Esta es la última vez que me pongo un traje de neopreno? Estoy bloqueada porque ahí dentro se pasa mala" a lo que el presentador le ha asegurado: "No conozco a nadie como tú. Eres la tía más grande de España".

“Lo ha vuelto a hacer amigos, increíble, una ovación para ella”, le ha pedido el presentador al público presente en plató. “¡Y con las uñas rojas!”, ha concluido ella entre risas.

