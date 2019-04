La misteriosa muerte de Mya-Lecia Naylor, una de las actrices adolescentes más queridas

Mya-Lecia Naylor era una de las actrices adolescentes más queridas en el Reino Unido. A sus 16 años, era una de las estrellas de la serie de la CBBC, Almost Never. El show, que muestra la rivalidad entre dos bandas musicales adolescentes es uno de los más seguidos en Gran Bretaña, por lo que su muerte ha conmovido al país, como explica el periódico The Sun.

La actriz ha sido encontrada muerta a los 16 años de edad, sin que se hayan querido revelar las causas de su fallecimiento, lo que ha despertado todo tipo de especulaciones entre los seguidores de la actriz.

El show Almost Never, en el que actuaba, se ha despedido de la adolescente con este mensaje en su cuenta de instagram.

"Nuestros pensamientos están con la familia de Mya-Lecia, sus amigos y todos los que la querían. Descansa en paz, Mya-Lecia. Lamentamos anunciaros que Mya-Lecia ha fallecido trágicamente. Era una actriz, cantante y bailarina con mucho talento. Sabemos que estas noticias son muy tristes y por eso, quizás pueda ayudaros compartir vuestros sentimientos con vuestro amigos o con algún adulto en el que tengáis confianza".

Son muchos los famosos que han querido mostrar su tristeza por la muerte de la actriz, entre ellos, la estrella de Juego de Tronos, Nathalie Emmanuel, que ha lanzado este mensaje desde su cuenta de twitter.

Very sad to hear the tragic news of Mya-Lecia Naylor’s passing. She was a part of the @aj_management family who represent me in the UK. Although I didnot know her personally, I wanted to send my condolences to her family, friends and colleagues at this difficult time ❤️