Minerva Piquero responde con contundencia a las ofensivas opiniones sobre su peso

Minerva Piquero es recordada por la mayoría por haber sido la chica del tiempo de Antena 3 en los años 90. En la actualidad la presentadora se ha convertido en directora de comunicación y relaciones públicas de la agencia de medios multinacional Aegis Media y ha publicado su primer libro, 'Nacida libre', que narra la historia de la protagonista, Cora, una mujer que necesita reinventarse para salir del pozo en el que se ve inmersa tras la inesperada ruptura con el amor de su vida.

La profesional de Atresmedia ha confesado que siempre le pregunten por su peso en una entrevista concedida a 'Hola': "Es un poco frustrante cuando apareces en un sitio, no en un 'photocall' en calidad de famosa, sino en calidad de directora de comunicación de la empresa para la que trabajas, porque es un evento relacionado con eso, y la única pregunta que te hacen es "¿Por qué estás tan gorda?". A cualquier mujer, y a cualquier hombre, pero las mujeres solemos estar más castigadas con esto, eso le haría polvo. Llegas a un sitio público, te ponen una cámara delante y te hablan así, te quieres morir".

Minerva ya está un poco acostumbrada y tiene "un poquito de callo", pero siempre le asombra que le sigan haciendo la misma desafortunada pregunta: "Pensé: "¡Dios mío! Después de todo lo que he hecho esto es lo único que me puedes preguntar o que interesa de mí?". ¡Qué lástima!, ¿no?". He tenido un montón de cambios físicos por circunstancias personales, físicas, un millón de cosas, que voy corrigiendo. Con 20 años no cenabas dos días y perdías dos kilos. Ahora para perder un kilo tengo que matarme un mes en el gimnasio".