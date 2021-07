Miguel Ángel Muñoz: una madre ex estrella de Telecinco y las fotos de la 'pillada' con Belén Esteban

Miguel Ángel Muñoz es un conocido actor y presentador de televisión. Es principalmente reconocido por sus papeles en la pequeña pantalla, pero su victoria en 'MasterChef Celebrity' le abrió las puertas como comunicador. Se le ha visto como invitado en 'Planeta Calleja' o 'Danse avec les estars', un programa de baile de Francia en el que rostros reconocidos compiten.

No obstante, su debut como presentador llegó en 2020 gracias al talent culinario de TVE, dado que se hizo con su propio programa de cocina en la misma cadena: 'Como sapiens'. Un año después, gracias a la experiencia que ha obtenido estos años como personaje televisivo, ha pasado a formar parte del talent show 'The Dancer', donde continúa actualmente junto a Lola Índigo y Rafa Méndez.

Sin embargo, cuenta con una amplia trayectoria en la pequeña y gran pantalla antes de aparecer como presentador. Debutó con 10 años en la gran pantalla con 'El palomo cojo' (1995). Desde entonces, se le comenzó a ver en otras películas como 'Gente pez' (2001), 'Desde que amanece apetece' (2006), 'Los Borgia' (2006), 'No controles' (2010), 'Al final todos mueren' (2013), 'Hablar' (2015) o 'What About Love' (2022), entre otros.

Aunque es más llamativa su carrera televisiva. Su rostro se convirtió en todo un fenómeno al convertirse en protagonista de 'Un paso adelante' (2002), aunque anteriormente ya participó en existosas series como 'Mamá quiere ser artista', 'Al salir de clase', '¡Ala…Dina!' o 'Periodistas'. Desde entonces, su carrera como personaje de series se vio disparada y ha participado en exitosas ficciones como 'El síndrome de Ulises' (2007), 'Remake de Ben-Hur' (2009), 'Capadocia' (2011), 'Infames' (2011), 'Sin identidad' (2014), 'Amar es para siempre' (2017) o 'Presunto Culpable' (2018).

Asimismo, también ha realizado varios trabajos en teatro entre los que destaca su papel de narrador en 'Bastián y Bastiana', la primera ópera de Mozart en el Teatro Real de Madrid, su papel protagonista en 'El cartero de Neruda' y en 'El Hogar del Monstruo'.





A pesar de ser un conocido personaje mediático, siempre ha intentado mantener su vida privada al margen, dado que no le gusta que se hable de él más de lo que se deja ver en sus redes sociales y en la pequeña pantalla. Es por esto por lo que hay mucha información sobre el actor que resulta desconocida para sus seguidores.

Su trampolín al estrellato

Su destacada participación en 'Un paso adelante' le abrió la puerta a la música y desarrolló una carrera como cantante. Saco varios discos junto a al reparto de la serie: 'UPA Dance' (2003), 'UPA Dance Edición Especial' (2004), 'UPA Live' (2004) y 'Contigo' (2005). Estos resultaron ser todo un éxito y les permitió hacer una gira, incluso lograr 7º Discos de Platino con el primero, 1º Disco de Platino con la edición 'Live' y 1º Disco de Oro con el último. De la misma manera, fue galardonado con el premio Billboard European Borders Breakers Awards 2007 al artista que más vendió fuera de su país con su primer álbum.

A raíz de esto, aprovechó el tirón y se lanzó a su carrera en solitario. El cantante estrenó 'Dirás que estoy loco' (2004), de donde salió su mítico single 'Morenita', y 'Miguel Ángel Muñoz' (2006), disco con el que logró vender más de 100.000 copias, por lo que obtuvo un Disco de Oro. Su éxito le llevó a compartir escenario con artistas reconocidos internacionalmente como Nelly Furtado, Janet Jackson o Scorpions.









Su faceta más solidaria

Su éxito también le ha permitido explorar su faceta más solidaria. El cantante ha colaborado con varias ONG y Fundaciones como la Fundación Aladina en el proyecto solidario 'Time to smile: no hay tiempo que perder sino vidas que ganar', con Cruz Roja en la campaña 'CV sin foto', Save The Childrens en 'Lo últimos 100' o UNICEF en el proyecto 'Cierra UNICEF'.

Su vida sentimental

Desde que se convirtió en todo un fenómeno con 'Un paso adelante', no se le ha dejado de relacionar con varias compañeras de profesión. No obstante, su primera relación conocida fue con Mónica Cruz, actriz con la que compartía reparto en 'Upa Dance'. Fueron pareja entre 2002 y 2004, pero, a pesar de su ruptura, siguen manteniendo una estrecha amistad.

En 2010 comenzó a salir con Manuela Vellés, compañera con la que coincidió en la grabación de 'La piel azul'. Ambos decidieron poner fin a su relación cinco años después, una noticia que se hizo pública cuando se descubrió que la actriz había empezado una relación con Álex García.





Posteriormente, se descubrió que Miguel Ángel mantuvo una breve relación con Paula Chacártegui Horrach, una joven diseñadora. A principios de 2016, se le relacionó con Michelle Calvó, con quien compartía plató en 'Amar es para siempre', pero no se confirmó. Incluso le relacionaron de nuevo con Mónica Cruz, unos rumores que ellos mismos acallaron.

Sin embargo, una de sus relaciones más mediáticas y recientes es la que mantuvo con Ana Guerra. Ambos se conocieron en 2018 cuando participaron como invitados en 'Pasapalabra' y ella acababa de salir del programa que le catapultó a la fama, 'Operación Triunfo'. Vivieron una relación muy discreta a ojos de las cámaras, pero no era un secreto para sus seguidores. Tras casi dos años de noviazgo, en 2020, decidieron romper de manera amistosa. "Nos llevamos genial... Le deseo la felicidad a todo el mundo que esté en mi vida y a los que no están también", contaba la cantante para '¡Hola!'.









La verdadera mujer de su vida

A pesar de esto, él ganador de 'MasterChef' siempre ha aclarado que la mujer de su vida es Tata. Ella le cuidó cuando era pequeño y, actualmente, el le da todo para cuidarla a ella. Concretamente, ella es la hermana de la bisabuela del actor. No obstante, a lo largo de los años han creado un vínculo muy especial que les ha hecho inseparables. Incluso durante el confinamiento por la pandemia, el actor se mudó a casa de Luisa para cuidarla y hacerla compañía.

“Ella es, junto con mi madre, la mujer más importante de mi vida. Lo que pasa es que tiene 30 años más que mi madre y me emociona mucho más. Porque, inevitablemente… Llegará un momento en el que no estemos juntos", decía a Risto Mejide en su programa de Cuatro.

"He tenido esa suerte porque ella es una persona excepcional, que tiene un corazón increíble y una mente privilegiada. Yo también he tenido la suerte de tener la conciencia de no perdérmela”, aseguraba el actor.









La polémica que protagonizó por la vacuna contra el coronavirus

El pasado mes de abril, el actor revolucionó las redes sociales tras publicar un vídeo recibiendo la vacuna contra el coronavirus en Estados Unidos. Las imágenes dieron pie a un bombardeo de críticas contra el actor. Muñoz aprovechó su estancia en Estados Unidos por motivos de trabajo y pidió cita para recibir su dosis, ya que, según explicó en sus redes sociales, el Gobierno de la Administración de Biden ofrece muchas facilidades.

"¡Feliz es poco! Venir a trabajar a USA y volver a España en un mes vacunado con las 2 dosis de Pfizer... ¡Qué suerte la mía! ¡Gracias al gobierno americano por ponerlo tan fácil para todo el mundo, al personal sanitario y especialmente a ‘Dolores’ que es quien me la puso! Aquí puedes elegir la vacuna que te quieres poner y hay infinidad de sitios habilitados para hacer tests y poner vacunas, todos gratuitos. A mí me tocó el en un supermercado CVS Pharmacy", explicaba el actor en su cuenta de Instagram.

Las reacciones no tardaron en salir. Muchos usuarios prefirieron tomárselo con humor e hicieron bromas con el hecho de que parecía que el presentador había sido vacunado en una papelería, mientras que otros le acusaron de saltarse su turno de vacunación.





Hijo de una ex estrella de Telecinco

El conocido actor es hijo del promotor inmobiliario Miguel Ángel Muñoz Martínez y de Cristina Blanco, quien se convirtió en todo un personaje de Telecinco. Esto se debe a que la madre del intérprete era una colaboradora habitual de 'Con T de tarde' o 'Día a Día', espacio presentado por María Teresa Campos, e invitada habitual de los eventos vip de la época. Además de representar a famosos personajes televisivos como Belén Esteban y Nuria Bermúdez.

La madre de Miguel Ángel triunfó en el mundo de la televisión hasta que fue acusada de estafa y robo en un hotel, lo que le llevó a ser ingresada por problemas psicológicos. Además, protagonizó varios enfrentamientos con los amigos que se hizo tras las cámaras. Blanco se juntaba con las Campos, Lara Dibildos, Ana Obregón o Rocío Carrasco. Sin embargo, perdió estas relaciones cuando se descubrió que ella misma era quien desvelaba las intimidades de sus seres queridos a la prensa.

Asimismo, como representante, aconsejaba a sus clientes formar parte de montajes que llamarán la atención de los espectadores. A Rocío Carrasco le urdió en un romance con Rodríguez Menéndez. De la misma manera que dicen que ella tuvo que ver en la 'pillada' de Belén Esteban con su hijo Miguel Ángel, además de aconsejarla vender la historia de que un jeque árabe se había enamorado de ella y le había regalado un Rolex que ella misma había comprado en El Corte Inglés.

Todas estas polémicas hicieron que el actor se distanciara de su madre. No obstante, con el paso de los años, él siempre ha cuidado de ella y ha logrado hacer despegar su carrera sin que le vinculen con todos estos escándalos que protagonizó Blanco en el pasado. Siempre quiso que quería ser artista y con tal solo 14 años participó en 'Mamá quiero ser artista' y llegó a formar parte de 'Al salir de clase'.









Su complicada relación con su madre

Según fue acercándose a la fama, su éxito fue tapando las polémicas que le rodeaban por culpa de su madre. Es por esto por lo que nunca se había pronunciado al respecto ni había hablado en público de su familia, hasta que fue invitado a 'Chester in love. En primer lugar, Risto Mejide quiso saber cómo había sido convivir con la enfermedad de su madre. “¿Cómo lo vives? Pues lo vives con dificultad, con muchas ganas de cuidar y, también, con la máxima compasión que le tienes a la persona a la que más quieres en el mundo. Y esa compasión está en no juzgar y no cuestionar, sino en ver cómo está, que se ponga lo mejor posible en el plazo más corto de tiempo”, declaraba el actor.

“Yo recuerdo que estaba trabajando y dejé lo que estaba haciendo para cuidar a mi madre unos días, y, quizás, de los momentos más difíciles fue tenerme que ir a cumplir con lo laboral y tener que dejar a mi mamá en casa cuidada por mi padre”, confesó Miguel Ángel, dejando claro que fue una etapa muy complicada de su vida.

"Nunca se ha hablado porque ella decidió apartarse y quedarse en un plano prácticamente invisible, para que a mí no me tuvieran que hacer esta clase de preguntas, porque me tengo que enfrentar a los medios debido al trabajo que hago, y eso se lo tengo que agradecer siempre”, agregaba.

“Ver que una persona toca fondo y que le cuesta mucho salir, duele”, reconocía el actor, visiblemente afectado por recordar este momento de su vida. Sin embargo, acto seguido, el artista recuperó la sonrisa y recordó que es una de “las mujeres más importantes de su vida” y que se siente orgulloso de ella por cómo ha superado la enfermedad. “En mis 33 años hemos ido intercambiando los papeles. La mitad me ha cuidado ella a mí, y en la otra mitad yo la cuido. Nos cuidamos mutuamente. Sé que para ella yo soy su razón principal para existir. Le doy la vida, y ella me la da a mí”, zanjaba el entrevistado muy emocionado.









Sus desconocidas hermanas

El actor es muy reservado con su vida privada, por lo que apenas se conoce nada que no haya publicado él mismo en sus redes sociales. Miguel Ángel tiene dos hermanas. Antes de que sus padres se separaran, adoptaron a dos niñas: Gabriela y Nabila. Las hermanas del ganador del talent culinario de La 1 viven con su padre y no consta si tienen o no relación con su madre. En cambio, parece que mantienen el contacto con su hermano, ya que se siguen en Instagram.

Su 'pillada' con Belén Esteban

Entre todas las mujeres que relacionaron con el actor, la más llamativa fue Belén Esteban. En 2016, la revista 'Lecturas' hizo público el supuesto romance que ambos mantuvieron cuando él apenas tenía 18 años y la colaboradora de 'Sálvame' acababa de separarse de Jesulín de Ubrique. Según afirmaba el mencionado medio, ambos se conocieron a través de la madre del actor, Cristina Blanco, quien era íntima amiga de la colaboradora.

'Lecturas' publicó unas imágenes algo borrosas en las que una Belén Esteban de 26 años y un adolescente Miguel Ángel aparecen muy acaramelados, durante un supuesto viaje que hicieron juntos a Cancún en el verano del 2000. “Estuvimos bailando muy agarraditos. No se me escapaba”, dijo la Princesa del Pueblo sobre una de las veladas que pasaron juntos, tal y como asegura este medio.

'Lecturas'





Sin embargo, ambos desmintieron la información. "Yo nunca he ido a Cancún. Las fotos que publican son de hace 15 años en Marbella y en Chamartín. Me entero ayer de esto y me quedo muerta. Yo con quien he tenido mucha relación es con la madre, con quien habré tenido mi guerra, pero con este chico no he tenido nada y quiero desmentirlo. Lo que sale no es verdad", dijo la colaboradora de Telecinco tras asegurar que “todo es mentira”. "Sé que no tenía que decir nada porque no lo íbamos a tocar, pero quiero responder a eso de que he tenido un lío con Miguel Ángel Muñoz. Es mentira", insistía.

“A mí me gusta mucho hablar de las noticias actuales, no de las que pasaron hace 16 años. Y, en este caso, la noticia es 'MasterChef' y que el próximo lunes me entregan un premio del cual estoy súper contento y orgulloso. Y cuando veo estas noticias, me divierto, sonrío y me lo tomo con sentido del humor... Por las redes sociales se entera todo el mundo, es divertido, nada más. Ya sabes que yo no suelo hablar de estas cosas”, zanjaba por su parte el actor para '¡Hola!', tras asegurar que no quería hablar de su vida privada y que creía que Belén ya había hablado del tema.





Amistades en Hollywood

Su larga tra yectoria como actor le ha permitido conocer a muchos compañeros de profesión de gran nivel. Durante el rodaje de 'What about love', trabajó con algunos de los rostros más reconocidos del Hollywood: Sharon Stone o Andy García. Al pasar tantas horas juntos entre los focos, el actor ha forjado una gran amistad con los mencionados actores. De la misma manera, también hizo lazos con otros grandes profesionales de nuestro país como José Coronado, con quien incluso hace videollamadas de vez en cuando, tal y como mostró en sus redes sociales.