Mercedes Milá pone en vilo a sus fans traer caerse de una higuera: "Vamos al hospital. Seguiré informando"

Mercedes Milá ha pasado un verano donde la tranquilidad ha sido la protagonista. La que fue la presentadora estrella de Telecinco en 'Gran Hermano' se ha trasladado fuera de los focos para descansar y recuperar fuerzas para empezar la nueva temporada televisiva llena de energía.

Durante las vacaciones, ha mostrado los idílicos parajes que ha visitado y lo contenta que estaba en sus 'instastories'. Esta vez ha aprovechado la red social para contarnos que había sufrido un accidente al caerse de una higuera y que había sido tratada por un doctor de una manera un tanto explícita.

Tratamiento paso a paso

El percance ha ocurrido cuando la presentadora de 'Scott y Milá' estaba recogiendo higos chumbos para celebrar que había llegado a los 50 mil seguidores en la cuenta de Instagram. Lo ha explicado junto a una imagen de su pierna: "Vamos al hospital. Seguiré informando", ha señalado.

Milá ha mostrado paso a paso cómo el médico la ha atendido. "A continuación os voy a compartir un vídeo sobre cómo me han cosido los puntos", ha explicado a sus seguidores de la red social, adelantando el contenido de las 'stories' que iba a publicar a continuación. Dicho y hecho.

En otro vídeo, en el centro médico, la que fue el talismán de Mediaset en 'GH' ha aparecido tumbada y siendo atendida, ha hecho un guiño a la familia y ha recordado un momento nostálgico que vivió con su progenitor: "Este vídeo está dedicado a mis hermanos, porque nos hacíamos una herida, nuestro padre lo primero que hacía era cepillarla bien con agua y jabón". "A mi no me afecta nada, pero mi sobrina y 'community manager' me ha dicho que le parece muy 'gore'", ha expresado.