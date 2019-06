Mediaset puede perder una fortuna por este capítulo de 'LQSA'

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), institución reguladora del sector audiovisual, ha abierto un expediente sancionador a Mediaset por haber vulnerado supuestamente la Ley General Audiovisual, el 30 de mayo. La investigación se centra en un capítulo de 'La que se avecina' y que podría sacarle entre 100.001 y 500.000 euros a las arcas de Mediaset por una posible reiteración de publicidad encubierta de una empresa concreta.

El episodio se estrenó en 2008 en Telecinco. Desde entonces, se ha emitido 107 veces, la última en Factoría de Ficción (FDF). Mediaset se ha pronunciado sobre la acusación de la CNMC, en declaraciones a 'ABC': "Realmente no alcanzamos a entender a qué razón obedece la incoación de este expediente sancionador. Seguramente la CNMC no sea consciente de cuándo fue producido este capítulo de 'LQSA' y cuántas veces ha sido emitido. Lo contrario sería tanto como decir que, después de diez años, Mediaset seguiría aún dando cumplimiento a un presunto (inexistente) compromiso publicitario sobre un producto que ya no es posible encontrar en el mercado, lo cual no puede ser más absurdo". El grupo audiovisual de Pier Silvio Berlusconi tiene un plazo de diez días desde que se ha hecho público el expediente para presentar alegaciones.

¿La CNMC tiene manía a Mediaset?

La CNMC recuerda que Mediaset no deberá de pagar ninguna multa a menos que la investigación del expediente sancionador concluya que realmente ha habido publicidad encubierta. También ha señalado que no importa que el capítulo se estrenara hace 11 años y que se puede abrir ahora un expediente por su reciente emisión en FDF. La Comisión tardará tres meses en dar a conocer la resolución.

Mediaset publicó un comunicado a principios de mayo en el que protestó por "la animadversión mostrada públicamente de forma reiterada por el presidente de la CNMC, José María Marín Quemada" hacia la empresa audiovisual.