Max Irons, el nuevo "Cóndor": "Sin seguridad no hay libertad total"

"No se puede conseguir la libertad total sin seguridad", asegura en una entrevista a Efe el actor británico Max Irons, que protagoniza la nueva serie de Calle 13 "Cóndor", un "thriller" de espionaje en el que el intérprete da vida a un joven analista de la CIA con sendos conflictos morales.

La serie, que llegará a España el próximo 4 de octubre, está basada en la película de Sydney Pollack "Los tres días del Cóndor", que protagonizaron en 1975 Robert Redford, Faye Dunaway y Max von Sydow y que tiene, a su vez, origen en la novela de James Grady "Six days of the condor".

"Uno de los secretos de la película es que no se sabía demasiado sobre los personajes, para quién trabajaban o cuáles eran sus motivaciones", ha afirmado Irons, que opina que la serie "desarrolla las tramas de forma amplia" y "aporta un valor añadido", además de profundizar más su protagonista, Joe Turner, un joven analista de la CIA que se cuestiona la moralidad de la agencia.

La serie comienza cuando Turner descubre un complot que desencadena la muerte de todos sus compañeros, por lo que debe huir y redefinirse para encontrar a los culpables y evitar una amenaza que podría acabar con las vidas de millones de personas.

Según Irons, la serie es "muy relevante" porque plantea muchas cuestiones que tienen que ver con problemas "sistémicos" de la sociedad, y su personaje debe decidir si "destruirlo todo y empezar de nuevo" o, por otro lado, "trabajar desde dentro y así arreglar el mundo".

Y es que "Cóndor" plantea cuestiones como la libertad y el derecho de los ciudadanos a la privacidad ante la seguridad y la protección ante el terrorismo, la islamofobia y los negocios y conspiraciones internas de gobiernos en países del Oriente Medio, con un reparto estelar formado por William Hurt, Brendan Fraser, Mira Sorvino o Bob Balaban.

"Vivimos en un mundo desarrollado en el que tenemos fácil acceso a la comida, a la gasolina, a teléfonos móviles que hacen maravillas pero a cambio de eso estamos sacrificando muchas libertades y 'Cóndor' es una serie que nos permite preguntarnos sobre todos esos sacrificios que hacemos a cambio de conseguir todo lo que tenemos", ha explicado Irons.

En 1945, ha recordado, se "dividió" Oriente Medio y se puso a gobernar en esos países "a unos señores de la guerra para que la sociedad del primer mundo pudiera acceder a los recursos naturales", ha declarado el actor, que considera que las guerras "no resuelven nada" y que, como sociedad, "deberíamos pensar en el origen de las injusticias para ponerles solución".