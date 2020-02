Matías Prats sufrió castigos físicos en un internado: "Me dejó dos o tres dedos señalados"

Mucho se ha escrito y hablado de la trayectoria informativa de Matías Prats, uno de los presentadores de informativos más reconocibles de ámbito televisivo. 'La Sexta Noche' invitó al veterano presentador para hacer un recorrido a través de su vida y también para analizar la situación actual del periodismo.

Mucho fue el material que le presentaron a Prats, y es que desde que comenzase en televisión en 1975, son muchos los momentos vividos por este periodista que se ha tenido que enfrentar a momentos frente a las cámaras como el atentado a las Torres Gemelas, el asesinato de su compañero Ricardo Ortega, y decenas de gazapos de los que siempre ha sabido salir airoso.

Haciendo un repaso a sus inicios, el propio Matías recordaba que no era un buen estudiante: "Me gustaba la lectura, pero no los libros de texto. Llegaba a duras penas a junio y me las tenía que ver casi siempre en septiembre". Por estos motivos, la familia del presentador le mandó a un internado de Antequera durante un verano.

De esa experiencia el presentador no guarda un buen recuerdo, ya que como él admite era un internado "rígido, poco flexible, y bastante duro, y se acordarán los que pasaron por aquel internado en aquellos años", afirmaba mientras que esperaba que los hábitos de aquel centro hubieran cambiado: "No tiene nada que ver como nos instruían a los chavales repetidores y malos alumnos a los que van ahora que seguramente serán ejemplares".

Continuaba Matías narrando la vivencias vividas en esa etapa de su vida: "Era duro, había castigo físico y te soltaban dos tortas por menos de nada. A mí me tocó en una ocasión", recordaba con tono serio mientras contaba como sucedió: "Entré de noche en los dormitorios, que era un barracón enorme con literas, iba jugando con otro compañero. De la luz a la oscuridad sabes que hay unos momentos en los que se pierde la visión y no la vi llegar. Me dejó dos o tres dedos señalados". Finalmente sonreía el presentador de Antena 3, quitándole hierro a esta experiencia: "Afortunadamente fue la única experiencia negativa que viví en aquel lugar en ese sentido".

Finalmente Matías consiguió enderezar su carrera 'estudiantil' llegando a convertirse en una referencia para tantos y tantos alumnos que cada año entran en las facultades de periodismo de toda España.