Marta Flich antes de Risto: su pasado laboral con Toni Cantó, el vínculo con Franco y la razón de su apellido

Marta Martínez Nebot, popularmente conocida como Marta Flich, es una actriz y presentadora española. Desde muy pequeña, sabía que quería dedicarse a la comunicación, fuese de la manera que fuera. De niña se decantó por lo artístico y estudió música, piano e interpretación. Sin embargo, decidió hacer la carrera de Economía y, tras graduarse en Valencia, también hizo un Máster en Comercio Internacional en Delaware. En un principio, se decidió por la carera en búsqueda de un trabajo “serio”, sin embargo, le acabó apasionando.

“Desde pequeña sabía que me interesaba el mundo artístico, la comunicación, el periodismo. De niña estudié música, piano, e interpretación en Madrid cuando pude. Enseguida lancé mi blog de Economía. Yo estudié la carrera porque me parecía versátil y que no tendría problema para encontrar trabajo. Pero la verdadera importancia de la Economía la descubrí más tarde”, explicó Flich en una entrevista para Nius.

Al terminar sus estudios trabajó en banca. No obstante, no olvidó su faceta artística y sigió ejerciendo de actriz. Compaginaba ambos trabajos y colaboraba en varias cadenas de televisión con programas, series, películas, obtras de teatro... Formó parte del reparto de ficciones como 'Lalola' (2007), 'Escenas de matrimonio' (2007), 'Cuestión de sexo' (2007), 'HKM' (2008), 'Impares Premium' (2010) o 'La que se avecina' (2019).

Su pasión por la interpretación fue más allá y también acaparó la pantalla grande. Trabajó en películas como 'La curva de la felicidad' (2010), 'Días de lluvia' (2013), 'Omnívoros' (2013) y 'Vampyres' (2014). Incluso ejerció como directora en '2x0', un cortometraje. También ha participado en obras de teatro, tanto de actriz como de directora.

Asimismo, Flich ha trabajado como colaboradora en varios programas de televisión como 'Mad in Spain' (2017), 'Ese programa del que usted me habla' (2018) o 'Roast Battle' (2018). Actualmente, se encuentra consolidando esta faceta y ha vuelto a ser el centro de las miradas gracias a 'Todo es mentira', programa de Cuatro presentado por Risto Mejide en el que trabaja como colaboradora y presentadora sustituta.

A pesar de ser un conocido personaje mediático, siempre ha intentado mantener su vida privada al margen, dado que no le gusta que se hable de ella más de lo que se deja ver en sus redes sociales. Es por esto por lo que hay mucha información sobre la comunicadora que resulta desconocida para sus seguidores.













Su faceta como escritora

Dejando a un lado las cámaras, también tiene un blog de economía "sencilla". Además, publicó un libro también sobre economía: 'Necroeconomía: El manual para entender la economía perversa'. En este libro, la comunicadora repasa las claves para entender cómo funciona la economía con un toque de ironía y humor. ”Si te inquietan el gasto social y la corrupción, si te preguntas a menudo por qué sigues siendo pobre aunque trabajes ocho horas al día, o si tienes ganas de saber más de economía pero esta te parece oscura e inaccesible, este es tu libro”, dice la escritora.













Su opinión de Risto antes de 'Todo es mentira'

Risto Mejide siempre se ha caracterizado por ser un personaje televisivo de mucho carácter. Su reputación comenzó a forjarse como jurado de 'Operación Triunfo' y, actualmente, continúa haciéndo en otros talents de Telecinco, como 'Got Talent', y en 'Todo es mentira'. Es por esto por lo que todo el mundo siente curiosidad por saber como es el presentador de Cuatro tras las cámaras, concretamente con sus compañeros.

Flich ha sido preguntada en varias ocasiones por ello, haciendo hincapié en si su opinión sobre Risto ha cambiado desde que trabajan juntos. “Yo iba con un prejuicio que en nada tenía que ver con la realidad. Es una persona difícil de conquistar porque está muy expuesto. Es una superestrella. Cuando él te respeta, se abre”, reconoció la colaboradora en una entrevista con 'El País'.

“Yo a Risto solo le conocía como espectadora, nunca había hablado con él. Tenía una opinión buena, siempre me interesó el trabajo que ha hecho. Nunca pensé que fuera un borde, esa imagen que algunos tenían de él. Me gustaba su rol, me parecía un tío divertido, que va de frente... Pero soy consciente de la idea que la gente tenía de él, porque ahora muchos me preguntan '¿cómo es?, ¿cómo es trabajar con él?' Pues una persona excepcional, fantástico divertido, sensible, exigente.. solo tengo buenas palabras para él”, aseguró en una entrevista para Nius.

















Por qué se cambió de apellido

Algo que siempre ha llamado la atención de la comunicadora es su apellido. Su verdadero nombre es Marta Martínez Nebot. Sin embargo, se la conoce como Marta Flich de manera artística. Muchos se preguntaban si era inventado o si se debía a alguna cuestión familiar. No obstante, no tiene nada que ver con esto.

“Es un apellido de mi familia paterna que me gustó, y lo uso con mucho orgullo”, explicó. “Es el apellido de mi abuelo. Me parecía especial”, señaló para El País, dejando claro que su decisión se debía a que sentía un cariño especial por el segundo apellido de su abuelo por parte e padre.













El "abuso de poder" tras las cámaras

De la misma manera, la colaboradora de Cuatro fue preguntada por su había sido víctima de “abuso de poder” en algún momento de su carrera. “Hombres machistas ha habido siempre. El alto cargo siempre ha sido un hombre. El techo de cristal ha existido en todos los trabajos, banca, comercio internacional... Siempre ha habido algún hombre con comportamiento machista, autoritario diría yo, que también está relacionado con el machismo. Claro que se ha producido, en el día a día de todas las profesiones y clases sociales”, reconoció en Nius, sin dejar claro si lo había vivido en primera persona.













Su vida amorosa

Marta Flich está casada con Edu Galán, escritor, colaborador de radio y televisión, además de fundador de la revista Mongolia. "Ella me hace mejor persona. Nosotros nos escuchamos mucho", aseguró él en una reciente entrevista. Tras varios años de relación, la pareja decidió darse el 'sí quiero' por lo civil y de una manera muy llamativa. Arturo Pérez-Reverte, un gran amigo de la pareja, asistió como testigo de la boda. Así lo anunció Galán en sus redes sociales: “Lo que Pérez-Reverte ha unido, que no lo separe el hombre”, comentó el comunicador junto a una fotografía en la que aparecen los tres en la sala del Registro Civil.

Dado el revuelo, el escritor se vio obligado a aclarar lo sucedido: "Pérez Reverte ha sido testigo de nuestra boda y cuando me dice que mi mujer es maravillosa yo le sostengo la mirada, a él, un tipo que acojona a Chuck Norris, pero es solo para reírnos", aseguró el marido de Flich, con tono de broma.









Lo que @perezreverte ha unido, que no lo separe el hombre. pic.twitter.com/6BIP4XbIfM — Edu Galán (@edugalan) July 17, 2019





Vinculada con los Franco

Sin embargo, antes de encontrarse con Edu Galán en su camino, la presentadora mantuvo una relación, en 2006, con Jaime Martínez-Bordiú, nieto de Francisco Franco. La preja estuvo junta durante años e, incluso, la comunicadora asistió a la boda, celebrada en Santander, de Carmen Martínez-Bordiú y José Campos.

En las imágenes de la ceremonia, Flich aparece de la mano del hijo pequeño de Carmen Franco como su pareja. Hace no mucho, las instantáneas de la expareja se hicieron virales y la comunicadora fue preguntada por ello en 'Todo es mentira', por lo que se vio obligada a responder a los rumores. "Bueno, es verdad. Hace 14 años. Me he hecho demócrata como venganza", afirmó la colaboradora entre risas.









Marta Flich y el Nieto de Franco.

Al parecer era una relación Seria Verdad?

Me llama la Atención como los neocomunistas progres Españoles "Mutan" tan rapido.

P. iglesias era de pisito, de la gente, de Vallecas y ahora es Casta.

Ésta chica era Franquista y hoy es antifranquista. pic.twitter.com/kEZFwWc1s2 — Eduardo G. (@OrbitaEduardo) June 18, 2019





Su encuentro con los Reyes

Marta Flich tuvo el honor de conocer a los Reyes de España en persona. Durante los Premios Internacionales de Periodismo Mariano de Cavia, Luca de Tena y Mingote que concede el periódico ABC, la colaboradora de 'Todo es mentira' se encontró con Felipe VI y Letizia y pudo mantener una conversación con ellos. Tras este episodio, la comunicadora estaba tan emocionada que no dudó en compartir su experiencia con sus seguidores.

“Estoy enamorada de la Reina y del Rey. Son un encanto” , señaló a los espectadores de Cuatro. “Una cosa es lo que haya hecho el rey emérito y otra cosa son ellos”, comenzó aclarando para evitar cualquier tipo de crítica que pudiera recibir tras pronunciar las siguientes palabras.

"Yo no soy especialmente monárquica pero vamos, a mí me parecen que estas dos personas lo están haciendo muy bien. ¡Salí más monárquica de lo que entré! En las distancias cortas me gustaron mucho. Él tiene mucho sentido del humor y ella es extraordinaria", reveló la comunicadora, asegurando que los Reyes fueron muy simpáticos. No obstante, a pesar de la insistencia de sus compañeros, no quiso desvelar el contenido de la conversación que mantuvieron.





Pasado laboral con Toni Cantó

A lo largo de su trayectoria profesional, Flich ha coincidido con muchos rostros reconocidos como compañeros de trabajo. La colaboradora de Cuatro fue fichada para trabajar en una obra de teatro escrita y dirigida por Toni Cantó, 'Debate', por lo que sabe lo que es trabajar codo con codo con el político.

La obra gira en torno al debate electoral televisado. El del PP quiso plasmar, de manera cómica y desde su punto de vista en primera persona, la visión de cómo se gobierna realmente este país. “Los número 2 de cada partido –el partido Rojo y el partido Azul- negocian los dos debates que serán televisados en prime time. En estas negociaciones tendrá una participación muy activa una de las periodistas que pululan normalmente por los pasillos del Congreso”, cuenta el argumento de la obra.

“'Debate' constituye la realización de la promesa que el actor y director Toni Cantó se hizo tras firmar su acta de diputado: regresar al teatro, su profesión, el día que tuviera que abandonar su escaño. Y lo hace en una perfecta transición entre ambas actividades –la artística y la política-, compartiendo con el público la privilegiada mirilla desde la que él como ciudadano de a pie ha descubierto las entrañas del juego político y para cuya escritura se ha documentado entrevistando a periodistas, políticos y realizadores de televisión que formaron parte de los debates más importantes de la historia de nuestra democracia”, explica.

La actriz siempre ha manifestado lo mucho que le gustó trabajar en la obra de Cantó: “Fue una experiencia preciosa”, confesó Flich en una entrevista para 'El País'. “Él dirigía y además era el dramaturgo. Iba desarrollando el libreto en interacción con los actores. Toni está en mis antípodas ideológicas, cierto, pero admiro su inmensa capacidad de trabajo y es alguien muy cercano. Sospecho que tiene muy claro su rol en política y sabe separarlo. Yo en cambio no soy capaz de separar mi ideología, que consiste en que el ser humano está en el centro de las políticas económicas, de lo que hago”, reconoció ella.

'Debate', obra dirigida por Toni Cantó