Mario Ortiz, de poder ser compañero de Amaia, Alfred y compañía, a limpiar las calles de Madrid

Muchos son los que se han vuelto a enganchar a esta nueva edición de Operación Triunfo, la edición '3.0' desde que el formato aterrizase de nuevo a la televisión pública en 2017, una edición que no está librando de las tradicionales polémicas.

Aquella edición rompió records y volvió a recordar a los orígenes del concurso en España, cuando Rosa, Bisbal y compañía llenaban recintos por toda España. La edición de 2017 engancho a una nueva generación, en parte, por las diferentes personalidades de sus participantes, además del indudable talento en la música de muchos de ellos.

De aquella edición, Aitana parece ser la que más 'mieles' está probando en el mundo de la música, seguida de la ganadora, Amaia, que sigue teniendo un público muy fiel. Sin olvidar la sorpresa que supuso la irrupción en la escena musical de Lola Indigo, Mimi Doblas, la primera expulsada de la mencionada edición.

La suerte de Amaia, Cepeda y sus compañeros pudo correr Mario Ortiz, un concursante de los casting de la edición de 2017 que incluso llegó a participar en la Gala 0 interpretando el tema Sofía de Álvaro Soler.

En aquella ocasión Ortiz, no pudo entrar en el formato de Gestmusic. Sin embargo la vida le ha guardado otra vida en el mundo de la televisión, más concretamente en 'Sálvame'.

En los tiempos de OT17, Mario cursaba estudios de periodismo en la Universidad Complutense de Madrid, lo que le hizo volcarse en el mundo periodistico después de no llegar a conocer la casa de los 'triunfitos'. Este camino le llevo hasta 'Sálvame', donde el propio Ortíz publicaba en sus redes sociales "en la vida hay que hacer de todo y, por ahora, he descubierto que poner mi voz (entre otras cosas) para un programa como Sálvame, en lugar de para OT, no está nada, pero nada, mal".

Ahora Mario Ortiz, ha vuelto a ser noticia por algo que nada tiene que ver con la música ni la televisión. El exconcursante ha terminado de barrendero en las calles de Madrid cumpliendo una sanción de la que no ha transcendido el motivo. Esto podía corresponder una medida impulsada por el Ayuntamiento de Madrid que permitiría a los multados de sanciones leves que se pudieran librar de estas sanciones a cambio de estar tres días como barrendero de la capital.

Fue el propio 'sancionado' quien compartía su castigo a traves de storys de Instagram en las cuales lucía atuendo y carro habitual de los trabajadores del servicio de limpieza urbana, e incluso se atrevía a acompañar una de las fotos con la canción Camina, himno de la edición de Operación Triunfo que estuvo a punto de depararle un destino completamente diferente.