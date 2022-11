Mariano Alameda revela la cantidad de dinero que cobraban los actores de 'Aquí no hay quien viva' por capítulo

'Aquí no hay quien viva' es una de las ficciones españolas que más huella han dejado en la historia de nuestra televisión. La serie comenzó a emitirse en 2003 y, tras cinco temporadas, nos despedimos de Desengaño 21 en 2006. A pesar de ello, la serie sigue viéndose a día de hoy, ya que se ha hecho un hueco en las diferentes plataformas. De hecho, muchas de las frases del guion de los protagonistas ya forman parte de nuestras expresiones y se siguen utilizando hoy en día tanto frases de Emilio (Fernando Tejero) como de las 'Supernenas' (Mariví Bilbao, Gemma Cuervo, Emma Penella), Mariano (Eduardo Gómez), Belén (Malena Alterio), Mauri (Luis Merlo) o Isabel (Isabel Ordaz).

Como consecuencia, esta serie se convirtió en un gran trampolín para muchos miembros del reparto. Su éxito ha hecho que estos actores sigan siendo recordados por su trabajo en la serie a pesar de haber pasado ya 16 años y de que muchos de ellos han seguido con su carreras, haciendo otros grandes proyectos. Aunque de otros no se ha sabido nada más desde entonces. Este es el caso de Mariano Alameda.

Actualmente, quien interpretaba a Diego y hermano de Lucía en la serie, ha encontrado su nueva pasión en la meditación y el yoga, por lo que se decantó por convertir su nueva afición en su día a día. Alameda se formó en un campo completamente diferente y pasó a ser terapeuta transpersonal. A raíz de esto, decidió abrir su propio centro de meditación y desarrollo personal en Madrid, 'Centro Nagual'.









"2.000 o 3.000 euros por capítulo"



Sin embargo, el actor se ha vuelto a pronunciar sobre su paso por la serie en el podcast 'Animales Humanos' y ha desvelado el dinero que ganaban los actores por capítulo. "Yo he rodado por la mañana lo que se emitía por la tarde. O sea desde las 3 de la mañana. A esa hora te llega el guion al correo y te toca estudiarlo", comenzaba contando Alameda sobre su paso por la ficción.

"A las 9 empezaba el rodaje. La producción era un poco de aquella manera, pero es que había que producir muchísimo tiempo. Entonces te come la emisión y no llegas. Tienes que emitir, no puedes decir me voy a casa que estoy cansado", explicaba al respecto. Asimismo, reconoció la cantidad que recibía por su trabajo de aquel entonces: "No sé, a lo mejor te pagan unos 2.000 o 3.000 euros por capítulo. Una cosa así".

"Es una mierda en realidad, porque eso lo haces un tiempo. Entiendes que a lo mejor has ganado durante un tiempo 8000 euros al mes, pero luego te tiras seis meses sin trabajar nada y tienes que vivir de lo otro", aclara.