María Patiño estalla en Sálvame contra la familia Franco y Pedro Sánchez tras la exhumación

María Patiño, colaboradora de 'Sálvame', ha vuelto a llamar la atención por sus declaraciones contra la familia Franco tras la exhumación y contra Pedro Sánchez. Una jornada histórica de felicidad para unos y de tristeza e indignación para otros. Tal vez indiferencia en una mayoría. Son las sensaciones que ha producido, 44 años después de su muerte, la exhumación de los restos del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos, para ser trasladado al panteón de la familia en el cementerio del Pardo-Mingorrubio, donde está enterrada su esposa, Carmen Polo.

Mientras el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, defiende que con esta medida se da cumplimiento a la sentencia del Tribunal Supremo, y "a ojos del mundo se prestigia la democracia española”, la oposición critica el afán electoralista de esta exhumación.

Pero las reacciones no han quedado únicamente en el ámbito político. Una prueba de ello ha sido este viernes el plató de ‘Sálvame’, el programa del corazón que emite cada tarde Mediaset. En un momento del programa, la colaboradora María Patiño quiso valorar las imágenes sobre la exhumación de Franco, en la que ha criticado duramente a la familia Franco y las concesiones del Gobierno de Pedro Sánchez tras la salida del féretro del Valle de los Caídos: “Me ha parecido bochornoso el lugar que se le ha dado a la familia. Hoy no se iba su abuelo, sino el dictador. Las concesiones del Gobierno a la familia, que viven de un patrimonio cuyo origen viene de un dictador, no lo entiendo”.

No me gusta nada el tipo de TV que hace María Patiño. Sin embargo, su reflexión en estos más de dos minutos sobre el show franquista de ayer en el Valle de los Caídos me representa plenamente. pic.twitter.com/zYzPzvGOvz — Juan Miguel Garrido (@Juanmi_News) 25 de octubre de 2019

Patiño se ha mostrado afectada al presenciar una vez más las imágenes en las que los nietos y bisnietos de Franco sacaban a hombros el féretro de su abuelo: “Me ha afectado pese a no haber vivido la dictadura, pero me han revuelto las imágenes de solemnidad y sensación de orgullo de los familiares, que se les ha olvidado que ahí estaba un dictador que ha matado a muchísima gente. Los protagonistas no eran ellos, sino los españoles que han perdido la vida durante muchos años”.

Para la colaboradora de ‘Sálvame’, los Franco debían haberse apartado del foco mediático: “Sobra ver a Francis Franco dando opiniones a la prensa con esa altivez. La bandera que llevaba Francis era una señal de prepotencia y de echar un pulso”, sentenció.

En este momento, otro de los colaboradores del programa presentado por Jorge Javier Vázquez, recordó a Patiño que otras figuras políticas fueron enterrados con las banderas que se identificaban con su ideología: “¿Y cuando se entierra a Santiago Carrillo con la bandera republicana?”

Desde las redes sociales, el comentario de María Patíño ha sido aplaudido en las redes sociales.

¡Va ser que la prensa rosa es más seria y más rigurosa que los informativos de mamporreros mediáticos subvencionados del régimen del 78 postfranquista! — Luis Alberto (@LuisAlb64591128) 25 de octubre de 2019

Hay tanto franquista en España todavía, que cuándo se oye una opinión así, especialmente de alguien que no te lo esperas, es como si se abriese una ventana y pasase una corriente de esperanza.

Y aún tuvo que salier el imbécil de turno a compararlo con Carrillo. — JorgeLD (@JorgeLopz16) 25 de octubre de 2019