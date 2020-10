María Patiño se pronuncia sobre una posible salida de Mediaset: "Que tomen la decisión que quieran"

María Patiño ha vivido un sábado muy difícil. Fruto de la sección "Quiero dinero" de Sálvame", en el que los colaboradores exploran sus límites físicos y morales aceptando retos a cambio de dinero, la presentadora de "Socialité" ha visto cómo Chelo García Cortés ocupaba este sábado su puesto al frente del programa como parte de esa cadena de retos.

La decisión, que no contó con su respaldo, no ha sentado nada bien a la Patiño. De hecho, la propia periodista dejó ver el jueves durante el anuncio de esta noticia su disconformidad. Para ella, el trabajo es lo más importante de su vida después de su familia y no estaba dispuesta a aceptar que la reemplazaran. Tampoco las bromas de Jorge Javier sobre el programa, que le sentaron muy mal.

Patiño aseguró el jueves que no tenía intención de ver el programa si ella no lo presentaba y que iba a aprovechar el sábado libre para hacer deporte y estar con la familia. Y así ha sido: María ha aprovechado este día de descanso para levantarse tarde, salir a correr y desayunar con los suyos. Eso sí, he entrado en directo en el programa para dar ánimos a Chelo ante su desafío. "No te estoy viendo, pero sí te sigo. Ante lo que me duele, lo revisto y lo pinto del color que me gusta. Y he hecho lo que no puedo hacer normalmente: he ido a hacer deporte, he sacado a mi perra y he quedado con amigos con los que normalmente no puedo quedar", ha dicho.

PATIÑO HABLA CLARO: "ME MOLESTA QUE SE BURLEN DE MÍ"

Además, las críticas que está recibiendo Chelo son bastante positivas y cree que el 'morbo' del recambio va a jugar a favor de la audiencia del programa. No obstante, Patiño sigue mostrando su disgusto por haberse quedado sin la silla de presentadora durante un día. "No soy una tía ambiciosa como la gente se piensa. Tengo mucho amor propio y pasión por lo que hago (...) Me molesta que se burlen de mí y que parezca que se me castiga. Para mí no es juego después de tantos años de sacrificio," ha dicho.

Para ella han sido especialmente duras las bromas de Jorge Javier sobre ella y el programa. Y le ha lanzado un torpedo: "Me pasa con Jorge Javier lo mismo que él con la Campos. El sentido del humor hay que usarlo si se recurre como argumento en todos los casos. Me considero la más payasa del mundo y no tengo problema con el sentido del humor, pero lo que no me gusta es que un amigo al que yo jamás he ninguneado en situaciones complicadas, me lo haga él a mí", ha dejado claro. "Él no tiene un fondo malo y se siente orgulloso de mí. Pero a veces, cuando entre amigos se conocen los puntos débiles, es mejor no utilizarlos", asegura.

LA ADVERTENCIA DE MARÍA PATIÑO

Patiño se muestra muy segura en sus convicciones y deja claro que seguirá diciendo lo que ella sienta y quiera. Y si eso no gusta en Mediaset, está dispuesta a irse. "Si no tener sentido del humor implica no poder estar en Mediaset, que tomen la decisión que tomen que yo me iré dignamente. Pero voy a seguir protestando y defendiéndome de lo que considere oportuno. Si no se me va a permitir, me quedo en casa", ha dicho ante la sorpresa de Chelo García Cortés.

Por último, María ha deseado toda la suerte del mundo a su compañera ante la recta final del programa.

