María Patiño se sincera sobre el apodo que le ha puesto Jorge Javier Vázquez en Sálvame

María Patiño ha abierto su corazón y se ha sincerado acerca de algunos de los momentos más importantes de su pasado, y sobre su presente profesional. Lo ha hecho en una entrevista que ha concedido a la revista Lecturas, en la que ha respondido a preguntas muy personales.

María Patiño ha explicado cómo ha vivido su etapa en Socialité, el programa que presenta desde 2017: "Se me ha pasado volando, tengo la sensación de haber empezado ayer. Creo que pensaron en mí para Socialité por mi forma de involucrarme. Hay técnicas diferentes que manejo cuando presento y que me han ayudado mucho a crecer a la hora de leer, aunque me sigo equivocando. No concibo hablar sin dar a conocer lo que yo creo que es verdad".

La presentadora no ha tenido reparos a la hora de sincerarse sobre lo duro que ha sido perder a sus padres: "De él siempre he valorado la honestidad. Mi padre no tuvo ni una multa de tráfico; si te debía una peseta, te la devolvía. De mi madre, la fuerza; ella era absolutamente vital, una mujer muy poderosa para su generación, muy justiciera y muy temperamental. Mi padre era lo contrario, porque era muy reflexivo".









Su pasado con Fran Rivera y Jesulín de Ubrique

María Patiño también ha sido preguntada sobre los rumores de que mantuvo relaciones sentimentales con dos de los toreros más conocidos de los años 90, Fran Rivera y Jesulín de Ubrique: "Mis grandes secretos no se saben y yo soy una persona de contar todo, pero me he dado cuenta de que lo importante de mi vida sí sé guardarlo. Se cuentan cosas que no han pasado y todavía nadie me ha preguntado por cosas que sí han ocurrido".

Sobre su paso de Antena 3 a Mediaset, Patiño ha confirmado que siempre fue fan de los programas de Telecinco: "Yo os veía mucho cuando estaba en la cadena contraria. Empecé entrando para cebar el Deluxe. Tenía miedo de mí misma, no al programa, por ser tan excesiva, pero no recuerdo ni el primer día, porque fue gradual. Cuando terminó 'DEC' tuve claro que, como en el Titanic, yo me iba a quedar hasta que el barco se hundiera.

15 años con su pareja

Tras quince años con su pareja y dos de matrimonio, su relación está más sana que nunca: "De él estoy más enamorada que el primer día. Cuando lo veo, toda vía me pone mucho". Sobre su maternidad, y por qué nunca habla de ese tema; "Una de las cosas que me prometí a mí misma cuando decidí ser madre es que tenía una obligación por encima de todas, y era protegerlo. Es muy importante que para que sea feliz esté muy al margen de todo".

El apodo que Jorge Javier le ha puesto a María Patiño

Sobre el apodo que le ha puesto Jorge Javier Vázquez, "Blanca Diva", también ha opinado María Patiño: "Blanca tiene mucho más de María de lo que la gente cree. Desde niña he sido un poco artista o creyéndome artista. Yo nunca he encontrado varias Marías ni delante ni detrás de las cámaras. Doy imagen de atrevida, pero en realidad soy muy tímida. Eso le pasa a las grandes artistas".

Cuestionada sobre esa supuesta timidez, Patiño se ratifica: "Lo soy, y mucho. A medida que voy cumpliendo años me dan más vergüenza las cosas, quizás porque al hacerme conocida siento responsabilidad para hacer las cosas bien y, ante el temor de equivocarme, me retraigo más".