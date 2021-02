María Patiño, obligada a frenar a Rafa Mora por el polémico gesto que hizo: "Por favor, estamos en televisión"

Este sábado, el conflicto Pantoja volvió a acaparar la tertulia del 'Deluxe', aunque también hubo tiempo para rememorar el enfrentamiento entre Campanario y Belén Esteban. Sin embargo, el programa terminó con una entrevista a Gustavo González, la que acabó provocando un conflicto entre colaboradores.

A pocos minutos de terminar, Rafa Mora perdió los nervios contra el entrevistado y María Patiño se vio obligada a intervenir. "¿Has filtrado a la prensa conversaciones que se producen en las reuniones de escaleta de 'Sálvame'?", se preguntó a Gustavo durante el 'multipoli', una cuestión que desató un tenso intercambio de palabras, ya que la maquina de Conchita afirmó que estaba mintiendo.

Ante las acusaciones, el colaborador de 'Sálvame' intentó justificarse y explicó que no había mentido, ya que solo lo comentaba con algunos compañeros sin intención de vender la información. "Filtrar implica una intencionalidad que no es el comentar", le rebatió María Patiño, desmontando así sus argumentos.

Fue entonces cuando Mora perdió la paciencia ante sus mentiras y saltó contra el invitado: "No te fías ni de ti mismo. Eres un bocazas, un traidor y filtras información de una entrevista". "¿Pero me los vas a decir tú?", le replicó Gustavo tras asegurar que, cada vez que se encuentra con "un corrillo", se va para no enterarse de lo que no debe y evitar así los conflictos.

A Rafa Mora se le ha ido de las manos — February 8, 2021

"Tú filtraste una escaleta"

"Tú filtraste una escaleta", le recordó el entrevistado a Mora, lo que le hizo estallar. "¡Demuéstralo!", exclamaba el ex tronista de 'MYHYV', mientras lo negaba. "Tú vas a demostrar que yo he filtrado una escaleta, ¡traidor y bocazas!", continuaba gritando mientras se levantaba de la silla. "Eres un bocazas y un traidor que eres capaz de filtrar información del trabajo que te da de comer", agregó, muy alterado.

Defendiendo su argumento, Gustavo explicó que Rafa había comentado parte de una escaleta a un tal Ricardo, lo que provocó que el colaborador perdiese los nervios. "¿Una escaleta? ¡Me comes el r***, chaval!", chilló, mientras hacia un gesto obsceno y se lo señalaba al entrevistado.

Dado el revuelo, Patiño tuvo que frenar a Rafa y pedirle que se disculpara por haber dedicado un gesto a Gustavo, poniéndose las manos en su partes íntimas: "Rafa, por favor, estamos en televisión. No faltes el respeto al público, que no tiene la culpa. Cuenta hasta tres".

Unos minutos después, cuando había conseguido tranquilizarse, el colaborador decidió disculparse con los espectadores: "Perdón al público y a la gente que está aquí, pero el bocazas este lo va a demostrar". No obstante, la discusión entre ambos continuó y la presentadora de 'Socialité' tuvo que despedir el espacio con los dos colaboradores gritándose de fondo.