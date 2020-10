María Isabel, en pie de guerra por la adaptación de su canción: "Antes facha que chavista"

María Isabel logró entrar en 2004 en la historia de la música española al convertirse en la primera cantante en ganar el festival de Eurovisión Junior con su canción "Antes muerta que sencilla". Su triunfo provocó que el tema se convirtiera en uno de los más escuchados de aquel año. Su éxito fue tal que a día de hoy sigue sonando en muchas fiestas.

Dos amigos youtubers que se denominan "Los meconios" han decidido ahora usar su canción como un grito contra el gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias adaptando la letra. "Antes muerta que sencilla" ha pasado ahora a ser "Antes facha que chavista".

“Antes facha que chavista, que socialista que comunista. Antes facha que marxista, que femiloca, que progresista”, reza el estribillo de la canción que incluye otras frases como “Nos llaman fachas como un insulto y yo lo llevo a mucha honra con orgullo” o “Nos llaman fachas como una ofensa pero mi escudo yo lo uso como defensa”. En el vídeo colgado en su canal de Youtube se puede ver también a políticos como Gabriel Rufián, Pedro Sánchez o Juan Carlos Monedero. Además, en la adaptación de esta canción colaboran InfoVlogger y Liusivaya, humoristas que realizan sátiras sobre temas políticos y sociales a través de canciones.

LA RESPUESTA DE MARÍA ISABEL

La canción se ha convertido en todo un éxito y en menos de una semana suma ya 230.000 visualizaciones. Algo que no ha gustado nada a María Isabel, que se ha quejado en redes sociales por el uso indebido de su canción. “Tengo que deciros que estoy sorprendida por el uso de mi canción Antes muerta que sencilla en una parodia musical Antes facha que chavista que han realizado Los Meconios, InfoVglogger y Luisivaya sin mi autorización. No sabía nada y por supuesto yo no tengo nada que ver con este asunto. Los que me conocéis sabéis que respeto la libertad de expresión, por supuesto, pero no comparto el mensaje político con el que se ha instrumentalizado mi canción. He comunicado a la SGAE (Sociedad General de Autores y Editores) este hecho para que estudien el caso y tomen las medidas legales contra la difusión de este vídeo sin mi autorización”, ha señalado.

Pese a sus quejas, la denuncia de la cantante parece tener poco recorrido legal. Los autores de la parodia, de momento, no han hecho declaraciones.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR

La fotografía de Herrera sobre el papel de Iglesias y Montero en el acto con Felipe VI