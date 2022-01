Malena Alterio: las amenazas de muerte en su infancia y el motivo por el que dejó 'La Que se Avecina'

Es una de las actrices más populares de nuestro país. Conocida por ganarse el corazón de muchos españoles interpretando a Belén en 'Aquí no hay quien viva' y siguiendo su trayectoria en la pequeña pantalla española en 'La que se Avecina', Malena Alterio ha conseguido formar parte, de mayor o menor forma, de muchos ciudadanos.

Malena Grisel Alterio (Argentina, enero de 1974) ha desarrollado su carrera cinematográfica en España e Hispanoamérica. Han sido muchos los que ven en su rostro los populares nombres de Belén o Cristina, pero son también muchas personas las que no saben que la actriz tiene un largo pasado cinematográfico detrás de sí, así como una serie de episodios en su vida o curiosidades que no muchos conocen y que ha dado ella a conocer con el paso de los años.





Las amenazas de muerte en su infancia

Hija del actor Héctor Alterio y la psicóloga Ángela Bacaicoa, Malena nació en Argentina aunque lo cierto es que también tiene ascendencia italiana. No obstante, y cuando ella apenas tenía unos meses de edad, su familia se vio obligada a abandonar el país por las amenazas de muerte que recibieron. Su padre, quien era de izquierdas aunque sin llegar a formar parte de ningún partido, fue amenazado por un grupo de extrema derecha y decidieron marcharse de allí, instalándose así en Madrid.

Malena estudió interpretación durante varios años, sin llegar a abandonar sus estudios de COU. Sus primeros trabajos fueron en obras de teatro. No obstante, su primer papel en el cine en 'El Palo' (2000), fue tan solo seis semanas después de que entrara a la escuela de interpretación de Cristina Rota. De hecho, por ese mismo trabajo fue finalista al Goya en la categoría de 'Mejor Actriz Revelación'.





Además, sus dotes interpretativas han sido capaces de esconder otras habilidades de la actriz, como podrían ser la danza clásica y contemporánea. Además, toca la flauta y canta. Un momento de lo más emotivo en su vida fue en enero del año 2004, cuando ella y su hermano entregaron el Goya de Honor a su padre: "De él aprendí que esto es una carrera de fondo y que no hay que creerse mucho las cosas, ni las buenas ni las malas", dijo por aquel entonces la actriz.

El trabajo, la terapia de Malena

A día de hoy, Maleta asegura que su trabajo es una especie de "terapia" para ella: "Para mí, el trabajo es terapéutico y me ayuda a vencer mis miedos", ha contado ella misma. Además, se define como una persona "bastante tímida e insegura", para lo que el trabajo le ayuda a superarlo. Ella misma ha contado también que le gusta cuidar de sus plantas, así como "cantar, bailar y cocinar".





Alterio también habla de sí misma como una persona "amable y calmada", aunque solo en las distancias cortas. De hecho, en una entrevista llegó a anunciar alto y claro que iba a terapia desde hacía muchos años: "Durante muchos años he estado en terapia y me he analizado. ¡Y bienvenido sea! Aquí todavía hay un cierto rechazo, se piensa que quien va a terapia está muy mal. Y no es así", aseguró la actriz española en una entrevista recogida por 'El Comercio' con motivo del estreno de la obra de teatro 'Los que hablan', en octubre del año 2020.

Si bien es cierto que ha estado muy vinculada al teatro y al cine, ha sido la pequeña pantalla la que ha hecho que se la conozca. De hecho, el proyecto que le lanzó a la fama fue, precisamente, su aparición en 'Aquí no hay Quien Viva', donde durante cinco temporadas interpretó a Belén, la novia de Emilio. Una relación en la ficción que se ha trasladado a la realidad: "Para mí, Fer es como mi primo el de Córdoba", bromeó en una ocasión sobre la relación que mantenía con el actor que daba vida a Emilio, Fernando Tejero.





Fue precisamente su papel como Belén en 'Aquí no hay Quien Viva' gracias al cual pudo obtener el premio a la mejor actriz secundaria de la Unión de Actores en el año 2004, así como una candidatura a los Fotogramas de Plata en el año 2005 y el Premio a la Mejor Actriz por la Academia de Televisión Española en el año 2005.

No obstante, en julio del año 2006 la serie tuvo que poner punto y final por la compra del 15% de la productora a Telecinco. Fue así como nació 'La que se Avecina', donde Malena interpretó a Cristina en la primera temporada. En el año 2008, Malena Alterio tuvo la oportunidad de interpretar su primer papel protagonista en la película 'Una palabra tuya', junto a Esperanza Pedreño.





Su relación con el actor Luis Bermejo

En el año 2003, Malena Alterio contrajo matrimonio con el actor y productor de teatro, Luis Bermejo, con quien estuvo casada hasta el año 2016. Durante aquellos años, ella misma aseguró que Bermejo le había aportado "estabilidad y tranquilidad". Además, Malena contó que "nos apoyamos, hay admiración y respeto, y las risas nunca faltan, porque para mí son algo fundamental".

De hecho, y a modo de curiosidad, fue precisamente su exmarido quien protagonizó el anuncio de la Lotería de Navidad en 2018, tan solo dos años después de su ruptura, que se caracterizaba por vivir en un "día de la marmota".





El motivo por el que abandonó 'La que se Avecina'

Tras su paso por 'Aquí no hay Quien Viva', Malena Alterio siguió con sus paso en la pequeña pantalla y se animó a continuar con 'La que se Avecina'. Tras varias temporadas y de forma imprevista, Alterio decidió abandonar la serie y dejó un pequeño vacío en todos los espectadores de la producción, ya que se configuraba como uno de los personajes más queridos. A finales de julio del año pasado, Malena Alterio se sinceró en 'Planeta Calleja' frente a Jesús Calleja, a quien reveló los motivos por los que había decidido poner fin a su etapa en la serie.

Jesús Calleja (@JesusCalleja) y Malena Alterio ya están preparados para la gran aventura de @Planeta_Calleja ?? https://t.co/ML010i8uJHpic.twitter.com/r4RNHi69tV — Cuatro (@cuatro) March 14, 2019





Al parecer, no fue otro motivo más que probar el teatro, que desde siempre le había llamado la atención: "Me ofrecieron hacer teatro y ya llevaba mucho tiempo interpretando a Cristina. También es verdad que llevaba mucho tiempo haciendo de Belén", se sinceró. "Me apetecía cambiar, hacer otras cosas". De hecho, ella mismo aseguró que la fama y la presión a la que se vio sometida le hizo tomar aquella decisión. "Al principio era muy halagador que la gente te parara y que los fans te pidieran fotos, pero el nivel de popularidad creció tanto que era un poco de película de terror a veces, de no poder caminar por la calle", añadió la actriz.