El maestro Joao revela la conversación privada que mantuvo con Pedro Sánchez: "Me contestó"

El maestro Joao no deja de sorprendernos con explosivos titulares. El último lo podemos leer esta semana en la revista "Lecturas", donde el vidente ha confirmado que mantiene contactos con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Lo ha contado de una manera muy tranquila y coloquial, como si fuera normal que el líder socialista hable con él. Es más, el maestro Joao cree que Sánchez puede formar parte del árbol genealógico de su familia.

El vidente, muy habitual en los programas de televisión, asegura que su madre se siente muy orgullosa cuando le paran por la calle y le dicen que ella es la madre del maestro Joao. "Se pone como si fuera la madre del presidente del Gobierno", asegura.

A renglón seguido, el maestro Joao suelta la bomba: ¡Pedro Sánchez le sigue en Twitter!. El vidente revela que un día se despertó y vio con asombro que la cuenta oficial del presidente Sánchez le seguía. En efecto, COPE ha podido comprobar que el presidente del Gobierno sigue la cuenta que el maestro Joao tiene en Twitter. El líder socialista es uno de los 39.400 seguidores que el vidente cuenta con esta red social.

Pero no sólo eso. El maestro Joao también aseguran que se han intercambiado mensajes privados. "He de decir que hemos hablado, porque he mandado algún mensaje privado de felicitación y me ha contestado", asegura en la publicación.

¿SON FAMILIA EL MAESTRO JOAO Y SÁNCHEZ?

Además, el vidente cree que tanto el presidente como él pueden formar parte de la misma familia. Para empezar, comparten el apellido "Castejón". "Él se llama Sánchez Castejón y yo Joao Castejón. Tendríamos que mirar las ramas familiares, porque mi madre siempre dice que se parece al hijo de un primo suyo", señala también en "Lecturas".

Ahora sólo queda esperar que el maestro Joao haga público el contenido de esas felicitaciones que ha enviado al presidente del Gobierno y la respuesta de Sánchez. Y, sobre todo, que el vidente se ponga manos a la obra para saber si ambos sólo comparten el apellido Castejón o si, realmente, son familia como el propio maestro Joao sospecha.

