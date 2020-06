El baño de realidad de Macarena Olona a Carme Chaparro: "Qué osada es la ignorancia"

Macarena Olona removía los cimientos del Congreso de los Diputados, y también las redes sociales, con el discurso que lanzaba en su última intervención en la sesión de control de la cámara baja.

En él, la diputada de Vox alegaba que "la violencia no tiene género". Este discurso ha generado reacciones muy distintas y radicales, quien se pone a su lado y lo aplaude, y quien se opone a él y lo critica duramente.

En este segundo caso se ha colocado la periodista de Mediaset Carme Chaparro. La que fuese presentadora de 'Cuatro al día' ha cargado duramente contra el discuros de Olona, llegando a escribir incluso un artículo en contra de ella.

Mirad qué fácil es desmontar el discurso de Macarena Olona (y la invitación que le hago a la seño... https://t.co/m1jDRcLd9A a través de @YahooActualidad — Carme Chaparro (nueva normalidad) (@CarmeChaparro) June 24, 2020

El tenso enfrentamiento entre Macarena Olona y Carme Chaparro

En el artículo de Chaparro escrito en la web española de Yahoo, la periodista carga contra cada uno de los epígrafes en los que se puede dividir el discurso de Olona en el Congreso: "Diputada Olona: las feministas no odiamos al hombre. No fantasee. Eso es muy peligroso. Y si está mintiendo a propósito es mucho peor", comienza duramente en su artículo.

"Pasa que las feministas no somos supremacistas, ¿sabe usted? Supremacista es el machismo. Y el nazismo. Y el racismo. Y la homofobia. ¿Le suenan?", continúa recriminando a la política de Vox y dejando preguntas con un doble mensaje claro.

Las palabras que Carmen Chaparro le ha dedicado a Macarena OlonaYahoo.es

Chaparro no ha dudado en cargar duramente contra Olona acusándola de "verla sonreír en el Congreso cuando desde la tribuna de oradores leían los nombres de las 21 mujeres asesinadas este 2020". Finalmente, la periodista de Mediaset ha hecho una invitación a la diputada de Vox: "¿quiere venir conmigo a una casa oculta de mujeres con altísimo riesgo de ser asesinadas? Escúchelas. Escuche sus historias. Y luego nos cuenta a todos".

Macarena Olona no se corta la responder a los ataques de Carme Chaparro

El artículo no ha caído en saco roto y ha llegado hasta la propia Macarena que se ha defendido de forma muy dura con experencias que habrán dejado helada a la periodista: "No acepto su reto Señora Carme Chaparro. Que osada es la ignorancia. Y la soberbia. Conozco muy bien la realidad que pretende descubrirme. La diferencia entre Usted y yo, es que yo he mirado de frente lo peor de la naturaleza humana. Y he honrado a las asesinadas", comenzaba relatando.

"A ellas y a sus familias. Ejerciendo la acusación popular contra los asesinos. Asegurándome que se pedía contra ellos la maxima pena de cárcel que el Código Penal permite (mucho más leve que la cadena perpetua que VOX quiere que se introduzca). He abrazado a los niños huérfanos (desprotegidos por “su” Ley de violencia de género). He acreditado cómo su madre murió después de recibir 42 cuchilladas en la intimidad del hogar. De noche. Con su bebé en el dormitorio. Ese bebé de 2 años al que la Ertzaintza encontró agarrado todavía a los barrotes de la cuna. En shock. La sangre de su madre le salpicó el rostro. No volvió a hablar durante los días posteriores. He visto romperse a los agentes recordando en juicio cómo tuvieron que hacer fuerza para conseguir que el bebé abriese las manos", escribía transmitiendo uno de los tantos casos que estremecen a todos.

¿Sabe a quien NO he podido honrar como Abogado del Estado? A los hombres asesinados, a los niños huérfanos, a los abuelos, a las víctimas homosexuales de violencia doméstica. El Estado les considera victimas de Segunda. No puedo darle cifras. No merecen una estadística oficial. — Macarena Olona (@Macarena_Olona) June 25, 2020

"No merecen que el Abogado del Estado comparezca ante el Jurado para pedir la máxima pena de prisión contra las/os asesinas/os. Por no merecer, no merecen ni un minuto de silencio. Escúcheme con atención Señora: la violencia NO tiene género. Tiene su origen en una profunda maldad", termina para acabar de una tacada con el ataque de Carme Chaparro y afirmando el discurso que había lanzado en el Congreso días antes.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR

El rifirrafe entre Macarena Olona e Irene Montero, entre lo más viral de este jueves

Las palabras de Macarena Olona sobre feminismo que no han gustado nada a Irene Montero

La presentadora Carme Chaparro preocupa a sus seguidores tras sufrir este accidente